KKTC, arazi satışına tedbir alıyor: Toprağımız satılık değil!

İsrail’in, KKTC’de gizlice arazi topladığını gündeme taşımıştık. Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu “Sadece Yahudiler değil, başka alanlar da var. Hukuki düzenleme yapacağız” dedi.

AKİF BÜLBÜL'ÜN HABERİ - KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, medya temsilcileriyle bir araya gelerek gündemi değerlendirdi. Defalarca manşetimize taşıyıp yaklaşan tehlikeye dikkat çektiğimiz Yahudilere yönelik arazi ve konut satışı konusu da gündeme geldi.

Ertuğruloğlu arazi-konut satışlarının perde arkasını ve atılacak adımları anlattı; TSK’nın Ada’daki varlığını yorumladı, Rum kesiminin silahlanmasına değindi.

İşte Bakan’ın açıklamalarının satır başları:

Toprak satışı: Sadece Yahudiler değil, İran ve başka ülkelerden de alan var. Esas hata bizim mevzuatımızda. Avukatlar, sözleşme üzerinden tapuya işlenme mecburiyeti olmadan mal satışı yapabiliyor. Bunun ortadan kaldırılması gereği yapılıyor. ‘Toprak elden gitmiş geri dönülmez’ diye bir şey yok. Olay kontrol altına alınma sürecinde. Ama bence en önemli konu mülkiyet satışlarında toprağın satılmaması. Üst kullanım hakkını uzun süreli verelim ama binanın üzerine inşa edildiği toprak devlete kalsın veya kişinin malıysa kişiye kalsın yabancıya gitmesin. Çok önemli bir detay. Batı bu detayı biliyor zaten. İngiliz, İngiliz’e bile toprak satmaz. Kraliyet malıdır. Hukuki çalışmalar yapılıyor.

Rumların silahlanması: Gazze’de, yanı başımızda bir soykırım var. Biz rahat rahat KKTC’de yaşıyoruz. İngiltere, Yunanistan; garantörlüğü ihlal eden ülkeler. Yetki ve sorumluluklarını yerine getiren tek ülke Türkiye. Eğer KKTC’de güvenlik sıkıntısı yaşamıyorsak, bu adadaki Türk askeri ve üsleri sayesinde. Türk askerinin mevcudiyetinin, caydırıcı özelliği olduğu unutulmamalı. Rum tarafının şunu iyice öğrenmesi gerek; istediği kadar silahlansın, bu coğrafyada Türkiye’ye karşı askerî bir başarı sağlama şansı sıfır bile değil. Boşuna para harcıyorlar. Kendi halklarını uyutuyorlar. Akıllı olsalar Türkiye ile iyi ilişkiler içerisine girmenin yolunu bulurlar.

Doğu Akdeniz: Ana vatandan deniz altından boruyla getirilen su olsun -elektrik de gelecek-, bütün bunlar son derece önemli, hayati. Hiçbiri Rumlara karşı silah olsun diye kullanılmıyor ancak Rumlara karşı caydırıcı bir unsur olma adına ve Türk ulusunun güvenliğini tehlikeye sokmaya çalışacaklara cevap niteliğinde adımlardır. Ada’nın etrafındaki hidrokarbon enerji kaynaklarını her iki tarafında da çıkarına kullanabilmek önemli. Çünkü bizi dışlayan, Türkiye’yi dışlayan hiçbir projelerin başarıya ulaşma şansı yok.

AVRUPA 'RUM DESTEKÇİSİ'

Öte yandan Kıbrıs meselesinin çözümünün iki devletli sisteme dayalı olduğunu kaydeden Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, BM’nin kişisel temsilci atamasıyla ortak bir zemin oluşturmasının mümkün olmadığına dikkat çekti.

Ertuğruloğlu “Önemli olan ortak zeminin hangi hedefe yönelik olduğunu iyi saptayabilmek. Hedef, Türk tarafının dik duruşunu yıpratmak, bizim güvenimizi sarsmak. Sonuçta adanın Rumlara geçmesini sağlamak. Bu oyunu biliyoruz, görüyoruz ve ikaz ediyoruz. Sözde Kıbrıs Cumhuriyeti olarak bir toplum kabul edildiği sürece ortak zeminden bahsetmek söz konusu değildir” ifadesini kullandı.

Ertuğruloğlu, AB’nin ve BM Güvenlik Konseyinin Rum yanlısı tutumu devam ettiği sürece Kıbrıs meselesinin çözülmesinin mümkün olmadığını belirtti.