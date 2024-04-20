KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: KKTC, Türkiye ve Azerbaycan tıpta güç birliği yapmalı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sağlık alanında ülkelerin iş birliğinin önemli olduğunu vurgulayarak, "KKTC, Türkiye ve Azerbaycan tıpta güç birliği yapmalı" şeklinde konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne'de düzenlenen Türkiye, Azerbaycan ve KKTC Ortak Pediatri Eğitim Toplantısı'nın açılış oturumunda konuştu. Doğu Akdeniz'deki bağımsız bir Türk devleti olarak geleceğe emin adımlarla ilerlediklerini belirten Tatar, katılımcılara teşekkür etti.

"BİR MİLLET ÜÇ DEVLETİZ"

Üç ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının KKTC'nin uluslararası alanda sesini duyurması ve tıp alanında iş birliğinin gelişmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Tatar, "Bir millet, üç devletiz. Mavi Vatan'da önemli bir kongre gerçekleştirilmesinden dolayı mutluluk duyuyorum. Bu toplantı, çocuklarımız için hayırlara vesile olacak ve aynı zamanda ilişkilerimizi güçlendirecek." şeklinde konuştu.

Türkiye ve Azerbaycan'dan doktorların KKTC'ye gelmeye başlamasının ülkenin sağlık alanında gelişimine katkı sağlayacağını belirten Tatar, "KKTC, Türkiye ve Azerbaycan arasında tıp alanında güç birliği yapmalıdır. Üç ülke, potansiyellerini bir araya getirmeli ve tıp alanında görüş alışverişi ve iş birliği yapmalıdır. Bu, Türk dünyasına büyük faydalar sağlayacaktır." dedi.

Türkiye Milli Pediatri Derneği'nin öncülüğünde Girne'deki bir otelde başlayan Türkiye, Azerbaycan ve KKTC Ortak Pediatri Eğitim Toplantısı, 21 Nisan'da sona erecek. Toplantıda, pediatri alanındaki son gelişmeler, yeni doğan, bebek, çocuk ve ergenlerin sağlıklı yaşamı ile hastalık süreçleri ele alınacak.