Kolombiya'dan Türkiye'nin İsrail ile ilişkileri kesme kararına destek
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine ilişkin, "Soykırımın olduğu bir yerde ilişkileri kesmemek hiçbir düzgün insanın kabul edebileceği bir durum değildir." ifadesini kullandı.
Sosyal medya hesabından muhalefetin İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesilmesiyle ilgili eleştirilerine cevap veren Petro, "Soykırımın olduğu bir yerde ilişkileri kesmemek hiçbir düzgün insanın kabul edebileceği bir durum değildir. İnsanlığa karşı bir suç işleniyor ve hepimiz insanız." değerlendirmesinde bulundu.
3 MAYIS'TA İLİŞKİLERİ KESMİŞTİ
Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuştu.
Hükümetin İsrail'e yönelik aldığı karar, eski devlet başkanları Ivan Duque ve Juan Manuel Santos tarafından "sert" şekilde eleştirilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı