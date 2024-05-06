Kolombiya'dan Türkiye'nin İsrail ile ilişkileri kesme kararına destek

Düzenleyen: Mustafa Aydoğan / Kaynak: Anadolu Ajansı 6 Mayıs 2024 09:41 - Güncelleme: 6 Mayıs 2024 09:41 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine ilişkin, "Soykırımın olduğu bir yerde ilişkileri kesmemek hiçbir düzgün insanın kabul edebileceği bir durum değildir." ifadesini kullandı.