Komşuda korkutan deprem! Ermenistan 3.2 ile sallandı, Türkiye'den de hissedildi

Kandilli Rasathanesi Ermenistan'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Türkiye'den de hissedilen deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında şiddetli depremler meydana gelmeye devam ediyor. Tayvan'da yaşanan depremin ardından Ermenistan'da korkutan bir deprem meydana geldi.

KOMŞUDA KORKUTAN DEPREM

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, saat 17:31 sıralarında Ermenistan'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

TÜRKİYE'DEN DE HİSSEDİLDİ

Shirak'ta meydana gelen deprem yerin 3 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem, Kars Akyaka başta olmak üzere Türkiye sınırındaki kırsal yerleşim yerlerinde de hissedildi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.