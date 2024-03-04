Korku filmini aratmayan görüntüler! Dağdan kopan kayalar yoldan geçen araçları kağıt gibi ezdi

Peru'da kayda alınan görüntüler dehşete düşürdü. Bir dağın yamacından devasa büyüklükteki kayalar kopup hızla yola savruldu. Yola düşen kayalar seyir halindeki iki mayonu parçalayıp ezdi. Hurdaya dönen aracın içindekiler yaralı olarak kurtuldu.

Peru'da korku filmlerini aratmayan bir olay yaşandı. San Mateo bölgesinde dağlık alanda adeta kaya heyelanı yaşandı. Yamaçtan düşen kayalar seyir halindeki iki kamyona çarpıp parçaladı.

DEV KAYALAR YOLA SAVRULDU

O anları kayda alan sürücü de sel gibi gelen kayalardan kurtulamadı. Söz konusu görüntülerde büyük kaya parçalarının otoyolun bir kısmında devasa çukurlar olşturduğu görülüyor. Öndeki aracın parçalandığı anları da çeken sürücünün aracı da saniyeler sonra takla atıyor. Araç sürüceleri korkunç olaydan sağ kurtuldu.

YOLU TEMİZLEMEK 4 SAAT SÜRDÜ

Yerel medya La Republica'nın haberine göre yolun temizlenmesi yaklaşık dört saat sürdü. Konu ile ilgii konuşan yetkililer, bölgedeki yoğun yağışların zemini istikrarsızlaştırmış olabileceğine inanıyor.

NEDENİ YOĞUN YAĞIŞLAR

Ülke bir yıldan fazla bir süre önce, sürekli yağmur nedeniyle toprak kaymaları nedeniyle yüzlerce insanın ölümüyle sarsılmıştı.