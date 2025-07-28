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Köye 1900 megavatlık santral kurulacak! Anlaşma imzalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Köye 1900 megavatlık santral kurulacak! Anlaşma imzalandı
Kırgızistan, Güneş Enerjisi, Yatırım, Yenilenebilir Enerji, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Issık Göl Bölgesi Kızıl Oruk Köyü'nde 1900 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali kurulmasına ve işletilmesine ilişkin anlaşma imzalandı. Anlaşma ile bölgeye ekonomik ve enerji alanında büyük bir yatırım kazandırılacağı düşünülüyor.

Vietnam merkezli enerji şirketi Rox Energy Global, Kırgızistan'ın Issık Göl Bölgesi Kızıl Oruk Köyü'nde 1900 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali kuracak.

Kırgızistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Enerji Bakanı Taalaybek İbrayev, Rox Energy Global şirketi yöneticisi Nguyen Zuy Binh ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Köye 1900 megavatlık santral kurulacak! Anlaşma imzalandı - 1. Resim

ANLAŞMA İMZALANDI 

Görüşmenin ardından Kırgızistan hükümeti ile Rox Energy Global şirketi arasında güneş enerjisi santrali kurulması ve işletilmesine yönelik projenin hayata geçirilmesine ilişkin yatırım anlaşması imzalandı.

Köye 1900 megavatlık santral kurulacak! Anlaşma imzalandı - 2. Resim

KÖYE 1900 MEGAVATLIK SANTRAL KURULACAK! 

Proje ile Issık Göl Bölgesi Kızıl Oruk Köyü'nde 1900 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali inşa edilecek.

Bu yıl Çin, Kırgızistan'ın Issık Göl Bölgesi'nde 400 megavat kapasiteli ve Çuy Bölgesi'nin Kemin ilçesinde 100 megavat kapasiteli güneş enerjisi santralleri inşa etmeye başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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