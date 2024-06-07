Kral Abdullah'a karşı Gazze protestosu! Ürdün'de bir kişi kendini yaktı

Ürdün'ün İsrail yanlısı politikalarına protesto etmek isteyen bir kişi bugün Haşimi Sarayı'nın önünde kendini yaktı.

Hastaneye kaldırıldı ve burada öldüğü açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'Lİ ASKER DE KENDİNİ YAKMIŞTI

İddialara göre alevler içinde yanan protestocu Saray'ın güvenlik birimlerince vuruldu.

ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim." demiş ve başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe vermişti. Üzerinde askeri üniforması bulunan Bushnell, nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırmıştı.