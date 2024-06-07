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Haberler > Dünya > Kral Abdullah'a karşı Gazze protestosu! Ürdün'de bir kişi kendini yaktı

Kral Abdullah'a karşı Gazze protestosu! Ürdün'de bir kişi kendini yaktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ürdün'de bir kişi Kral Abdullah'ın İsrail yanlısı Gazze politikalarını protesto etmek amacıyla Haşimi Sarayı'nın önünde kendini ateşe verdi. Eylemci muhafızlar tarafından vuruldu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı Ürdün'de bir kişi kendini yaktı. Kral Abdullah yönetiminin İsrail yanlısı tutumunu eleştiren kişi güvenlik birimlerince vuruldu. O anlar anbean cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

ÜRDÜN'DE BİR KİŞİ KENDİNİ YAKTI

Ürdün'ün İsrail yanlısı politikalarına protesto etmek isteyen bir kişi bugün Haşimi Sarayı'nın önünde kendini yaktı.
İddialara göre alevler içinde yanan protestocu Saray'ın güvenlik birimlerince vuruldu.
 
Hastaneye kaldırıldı ve burada öldüğü açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kral Abdullah'a karşı Gazze protestosu! Ürdün'de bir kişi kendini yaktı - 1. Resim

ABD'Lİ ASKER DE KENDİNİ YAKMIŞTI

ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim." demiş ve başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe vermişti. Üzerinde askeri üniforması bulunan Bushnell, nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırmıştı. 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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