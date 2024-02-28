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    • Haberler > Dünya > Kraliyetten ayrılan Prens Harry, İngiliz hükümetine açtığı davayı kaybetti

    Kraliyetten ayrılan Prens Harry, İngiliz hükümetine açtığı davayı kaybetti

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Kraliyetten ayrılan Prens Harry, İngiliz hükümetine açtığı davayı kaybetti
    İngiltere, Kraliyet, Prens Harry, Haber

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Prens Harry, İngiltere'de bulunduğu sürede "güvenlik derecesinin düşürülmesi" yönündeki kararın ardından İngiltere hükümetine karşı açtığı Yüksek Mahkeme davasını kaybetti.

    İngiltere İçişleri Bakanlığı, 2020 yılında Kraliyet Ailesi ve Kamuya Mal Olmuş Kişilerin Korunması Yürütme Komitesi’nin (RAVEC) Prens Harry hakkında artık kraliyet ailesine mensup olmaması nedeniyle "güvenlik derecesinin düşürülmesi" yönündeki kararının ardından polis korumasının kaldırıldığını açıklamıştı.

    DAVAYI KAYBETTİ

    Prens Harry de kararın ardından İçişleri Bakanlığı’na karşı yasal işlem başlatmıştı. Prens Harry, kraliyet ailesinden ayrılmasının ardından İngiltere’de bulunduğu sürede güvenlik korumasının seviyesinin düşürülmesine ilişkin İngiltere hükümetine karşı açtığı davayı kaybetti. Yüksek Mahkeme Yargıcı Sir Peter Lane, Prens Harry'in davasını reddetti.

    Mahkemenin kararının hukuka aykırı olmadığı kaydedildi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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