İngiliz Kraliyet Ailesi’nin Norfolk bölgesindeki Sandringham Malikanesi’nde bulunan tarihi Su Kulesi, kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından kapılarını ziyaretçilerine açtı. Gecelik fiyatı yaklaşık 151 sterlinden (yaklaşık 10 bin TL) başlayan bu özel yapı, 'krallar gibi' birkaç gün geçirmek isteyen konuklara kiralanmaya başladı.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin tarihi Sandringham Malikanesi, 'krallar gibi' birkaç gün geçirmek isteyen konuklara kapılarını açtı. Londra'nın yaklaşık 160 kilometre kuzeyindeki Norfolk'ta yer alan malikanenin 19. yüzyıldan kalma su kulesi, kapsamlı bir restorasyonun ardından hizmete girdi.

1877 yılında kraliyet konutuna temiz su sağlamak amacıyla Neo-Bizans tarzında inşa edilen ve yaklaşık bir asır boyunca malikanenin işlevsel bir parçası olarak hizmet veren tarihi Su Kulesi, modern dokunuşlarla yenilendi.

‘Krallar gibi’ birkaç gün geçirmek isteyenler akın etti! Tarihi kule ziyaretçilere açıldı, fiyatı ise dudak uçuklatıyor

"BEKLEYİŞ SONA ERDİ"

Sandringham Malikanesi’nin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda, tamamlanan restorasyon çalışmaları "Bekleyiş sona erdi" notuyla duyuruldu.

‘Krallar gibi’ birkaç gün geçirmek isteyenler akın etti! Tarihi kule ziyaretçilere açıldı, fiyatı ise dudak uçuklatıyor

FİYATLARI BELLİ OLDU

Konaklama ücretleri ise gecelik yaklaşık 151 sterlinden (yaklaşık 10 bin TL) başlıyor. Daha kısa süreli konaklamalarda fiyatlar yükselirken, uzun süreli rezervasyonlarda gecelik ücret daha uygun hale geliyor.

Kraliyet tarihinin izlerini taşıyan tarihi kulenin iç tasarımında ise geleneksel İngiliz tarzı öne çıkıyor. Şömineli ve avizeli oturma odasının yanı sıra kraliyet ve tarihi tablolarla dekore edilen yapı, üst kattaki yatak odasından Norfolk kırsalına geniş bir manzara sunuyor. Çatıya çıkan tarihi merdivenler ise konuklara çevredeki İngiliz tepelerini izleme fırsatı veriyor.

Sandringham, Kraliçe II. Elizabeth’in ve şimdi de Kral Charles’ın özel mülkiyetinde olan iki araziden biri konumunda bulunuyor. Diğer özel mülkün ise kraliyet ailesinin yaz sonu tatillerini geçirdiği Balmoral Kalesi olduğu biliniyor.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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