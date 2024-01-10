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    Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Putin-Erdoğan görüşmesi için dikkat çeken açıklama

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında görüşme yapılıp yapılmayacağı sorusunu cevaplayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Putin ve Erdoğan arasındaki iletişime sürekli ihtiyaç var” dedi.

    Kremlin Sözcüsü Peskov&#039;dan Putin-Erdoğan görüşmesi için dikkat çeken açıklama
    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gündeme dair gazetecilerin sorularını cevapladı.

    "ER YA DA GEÇ GERÇEKLEŞECEK"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasında görüşme yapılıp yapılmayacağı sorusuna cevap veren Peskov, “Putin ve Erdoğan arasındaki iletişime sürekli ihtiyaç var. Biliyorsunuz ki görüşeceklerine dair bir anlaşma var. Tarih henüz belirlenmese de diplomatik kanallar üzerinden onaylanacak. Bu görüşme er ya geç gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

    Peskov, ayrıca Putin ve Erdoğan’ın hızlı bir şekilde telefon bağlantısı kurabildiğini ve yapılması planlanan yüz yüze görüşmenin de hızlı bir şekilde planlanabileceğini ekledi.

    ASKERİ HAREKAT DEVAM EDECEK

    Ukrayna’daki çatışmalara değinen Peskov, Ukrayna tarafının müzakereleri reddettiğini söyleyerek, “Bazı barış süreçlerine gelince, burada henüz boşluk var. Zelenskiy’nin bu barış formülüyle ilgili tamamen açıklanması zor süreçleri görüyorsunuz. Bazı ülkeler, Rusya olmadan hayali bir barış formülünü görüşüyorlar. Bu çok garip bir süreç. Bu anlamda ciddi hiçbir şey yok. Bu anlamda Kiev, yasal düzeyde her türlü görüşmeleri yasakladı. Biz de özel askeri harekatımıza devam ediyoruz” dedi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    PutinErdoğan
    Haberler > Dünya > Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Putin-Erdoğan görüşmesi için dikkat çeken açıklama
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