Kremlin'den dönüş sinyali: Ukrayna ile doğrudan görüşmeye hazırız! "Barışın anahtarı olabilir"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile yürütülen müzakelerde somut ilerleme sağlandığını açıkladı. Lavrov, "Ateşkese yönelik mutabakat zaptı üzerinde çalışmalar ileri bir aşamaya ulaştı" diyerek, ikinci müzakere turuna hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Moskova’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya, çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak için Ukrayna ile doğrudan müzakerelere başlamaya hazır olduğunu her zaman dile getirdi" ifadelerini kullandı.

MEŞRUİYET TARTIŞMASI MASADA

Lavrov’un açıklamalarında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin meşruiyeti özel bir yer tuttu. "Zelenskiy'nin meşruiyeti, barış anlaşmasının imzalanmasında temel belirleyici olacaktır" diyen Lavrov, bu konunun uluslararası toplum açısından göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.

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TRUMP'A DİKKAT ÇEKTİLER

Ukrayna'nın Batı’dan aldığı destekle hareket ettiğini savunan Lavrov, "Ukrayna, Batı'nın kendisine her şeyi yapma hakkı tanıdığına inandı. Ancak Trump durumu çok farklı ele aldı" dedi. Lavrov ayrıca, Vatikan'da Ukrayna tarafıyla muhtemel bir görüşmenin "gerçekçi olmadığını" belirtti.

İKİNCİ TUR GELİYOR, MOSKOVA HAZIR

Lavrov, barış için ikinci tur görüşmelerin yapılacağını duyurarak, Rusya'nın da çözüm sürecine ilişkin bir muhtıra hazırladığını belirtti. Söz konusu metnin, ateşkes ve siyasi çözüm konularında Moskova’nın önerilerini içerdiği kaydedildi.

VATİKAN SENARYOSU REDDEDİLDİ

Müzakerelerin yeri konusunda gündeme gelen Vatikan ihtimaliyle ilgili ise Lavrov net konuştu:

"Bu senaryo gerçekçi değil."

MÜZAKEREDE YİNE ADRES TÜRKİYE OLABİLİR

Bloomberg'in Kremlin’e yakın üç kaynağa dayandırdığı özel haberine göre, Rusya teknik düzeyde müzakerelerin yeniden İstanbul’da başlamasını bekliyor. Kremlin’in Vatikan’da bir görüşme ya da Papa XIV. Leo ile temas planlamadığı da haberde yer aldı.

Ajansa konuşan ismi açıklanmayan üst düzey bir Avrupalı yetkili, "Türkiye'nin 2022’de çöken görüşmelere yeniden temsilci seçmesi, Rusya tarafından 'baştan başa dönüldü' mesajı olarak algılanıyor" dedi.

"KİEV YASALARI KALDIRSIN"

Rus bakan, barışın önünü açacak en basit adımın Ukrayna yönetiminden gelmesi gerektiğini savundu. "Ukrayna’daki durumu çözmenin en kolay yolu, Kiev'in BM Şartı'nı açıkça ihlal eden yasaları yürürlükten kaldırmasıdır" diyen Lavrov, uluslararası hukukun çiğnendiğini öne sürdü.

“TEMASLARDAN KAÇINAN BİZ DEĞİLDİK”

Moskova’nın sürecin başından bu yana temaslara açık olduğuna değinen Lavrov, "Krizin temel nedenlerini anlamaya ve çözmeye odaklanacak barış müzakerelerine hazırız. Temaslardan kaçınan biz değildik" değerlendirmesinde bulundu.