Küba için casusluk yaptığını kabul etmişti: ABD'li eski diplomata hapis

Küba için casusluk yaptığını kabul eden ABD'nin Bolivya Büyükelçiliğini de yapan eski diplomat Manuel Rocha, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

4 Aralık 2023'te Küba için casusluk yaptığı suçlamasıyla Miami'de gözaltına alınan ABD'nin Bolivya Büyükelçiliğini de yapan eski diplomat Manuel Rocha, casusluk yaptığını kabul etmesinin ardından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD mahkemesinden yapılan açıklamada, 73 yaşındaki Rocha'nın hapis cezasına çarptırılmasının yanı sıra 500 bin dolar tazminat ödemesine de karar verildiği kaydedildi.

Bölge mahkemesi yargıcı Beth Bloom, "(Rocha'nın) eylemleri demokrasimize ve vatandaşlarımızın güvenliğine doğrudan bir saldırıydı" ifadesini kullandı.

2000-2002 yıllarında ABD'nin Bolivya Büyükelçisi olarak görev yapan Rocha, 4 Aralık 2023'te Küba için casusluk yaptığı suçlamasıyla Miami'de gözaltına alınmıştı.