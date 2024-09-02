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Kuzey Buz Denizi'nde muhteşem keşif! Birçok hastalığa umut olacak

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Kuzey Buz Denizi&#039;nde muhteşem keşif! Birçok hastalığa umut olacak

Dünya Haberleri

Yüzyıllar öncesine ait mikropların, Kuzey Buz Denizi'nden gün ışığına çıkarılmasıyla birlikte yeni antibiyotikler için de umut doğdu. Mevcut antibiyotiklere direnç gösteren aktinobakteriler, bilim insanlarını yeni arayışlara sevk etmişti.

Deniz ortamında yaşayan aktinobakterilerin, basınç, sıcaklık ve tuz yoğunluğu gibi etkenler nedeniyle daha çeşitli bileşikler ürettiği düşünülüyor. Bu bağlamda, 2020'de Kuzey Buz Denizi'nden çıkarılan bazı omurgasız canlıların içindeki aktinobakteriler incelendi.

Independent'in haberine göre, 30 Ağustos'ta Frontiers in Microbiology dergisinde yayımlanan çalışmada, dört aktinobakteri türünün enteropatojenik E. coli (EPEC) bakterisi üzerindeki etkileri araştırıldı.

EPEC, özellikle küçük çocuklarda şiddetli ishale yol açan bir bakteri olarak biliniyor. Araştırma sonucunda, iki aktinobakteri türünün bu bakterinin hastalığa neden olmasını engellediği keşfedildi.

DAHA FAZLASINA İHTİYAÇ VAR

Araştırmacılar, bu bileşiklerin antibiyotik olarak kullanılabilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu ve bileşiklerin detaylı incelenebilmesi için büyük miktarlarda üretilmesi gerektiğini vurguluyor.

Helsinki Üniversitesi'nden araştırmanın ortak yazarı Päivi Tammela, klinik kullanımdaki etkilerini görmek için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtiyor ancak denizin derinliklerinde keşfedilmeyi bekleyen başka bileşikler olduğuna dair umutlu olduklarını da ekliyor.

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