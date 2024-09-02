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Terör propagandası yapıyorlardı... Kıskıvrak yakalandılar

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Terör propagandası yapıyorlardı... Kıskıvrak yakalandılar

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sosyal medya üzerinden Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG sempatizanlığı yapan şahıslar Gaziantep Jandarma Komutanlığı'nın takibi sonucu yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü sempatizanlığı yaptığı tespit edilen şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

DİJİTAL METARYELLERE EL KONULDU

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalarda, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne müzahir TV kanalından BTÖ mensuplarının silahla atış yaptıkları esnadaki videosunu çekerek sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edilen H.K. isimli şahıs, İslahiye ilçesinde bulanan ikametine yapılan operasyon ile yakalandı. Şahsın adresinde yapılan aramalarda tespit edilen dijital materyallere el konuldu. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Terör propagandası yapıyorlardı... Kıskıvrak yakalandılar - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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