Kuzey İrlanda’da göçmen karşıtı isyan! Bilanço büyüyor: 17 polis yaralandı

Ballymena’da başlayıp İrlanda'nın geneline yayılan göçmen karşıtı şiddet olayları, sokakları savaş alanına çevirdi. Polis ekiplerine molotofkokteyli, taş ve havai fişeklerle saldırıldı, olaylar 5 farklı kente sıçradı. 17 polis yaralandı, evler, iş yerleri ve araçlar ateşe verildi. Kamu düzeni çökerken, güvenlik güçleri TOMA ve elektroşokla müdahale etti

Kuzey İrlanda'nın Ballymena kentinde 9 Haziran’da başlayan göçmen karşıtı şiddet olayları, ikinci gecesinde ülkenin birçok noktasına yayıldı. Şiddetli protestolarda 17 polis yaralanırken, bazı evler ve iş yerleri yakıldı, sokaklar adeta savaş alanına döndü.

ŞİDDET BEŞ KENTE YAYILDI

Polis, protestoların Belfast, Lisburn, Carrickfergus, Coleraine ve Newtownabbey’e sıçradığını bildirdi. Ballymena’da polis ekiplerine molotofkokteyli, taş ve havai fişeklerle saldırıldı. Çöp konteynerleri ateşe verildi, birçok araç ve yapı hasar gördü.

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14 YAŞINDAKİ İKİ ÇOCUK MAHKEMEYE ÇIKTI, PROTESTO PATLADI

Şiddet olayları, Romanyalı olduğu açıklanan 14 yaşındaki iki çocuğun, bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar iddiasıyla 9 Haziran’da hâkim karşısına çıkmasının ardından başladı. Bu gelişme üzerine göçmen karşıtları, zanlıların yaşadığı bölgede eylem düzenledi. Başlangıçta “anma” olarak planlanan etkinlik kısa sürede şiddetli protestoya dönüştü.

Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı (PSNI), Ballymena’daki eylemcilere TOMA ve elektroşok silahlarıyla müdahale edildiğini, 5 kişinin gözaltına alındığını, Newtownabbey’de ise 1 kişinin tutuklandığını duyurdu.

"NEFRET BU TOPLUMA HİZMET ETMEZ"

PSNI Müdürü Jon Boutcher, yaşananları “derinden endişe verici ve kabul edilemez” olarak nitelendirdi. “Bu nefret eylemleri adaleti baltalıyor. Güvenlik ve barış herkesin hakkı. Bu şiddet hiçbir sorunu çözmez” dedi.

FİNANSAL YETERSİZLİK İSYANI

Boutcher, açıklamasında PSNI'nın 2010’dan beri yeterli şekilde finanse edilmediğine değindi. “Çatışmalı geçmişin izlerini taşıyan bir toplumda, bu baskı altında görev yapmak personelimiz için artık katlanılamaz hale geldi” şeklinde yorumunu aktardı.

CİNSEL İSTİSMAR DOSYASINDA YENİ GÖZALTI

PSNI, tartışmalara neden olan cinsel saldırı dosyasında gözaltı sayısının 3’e yükseldiğini ve son olarak 28 yaşındaki bir erkeğin de tutuklandığını açıkladı.