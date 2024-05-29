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Haberler > Dünya > Kuzey Kore 90 balonla harekete geçti, Güney Kore'de alarm verildi!

Kuzey Kore 90 balonla harekete geçti, Güney Kore'de alarm verildi!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kuzey Kore 90 balonla harekete geçti, Güney Kore&#039;de alarm verildi!

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore önce uyardı, sonra dediğini yaptı! Güney Kore'de alarm durumuna geçildi, balonla gönderilen çöpler ortalığı karıştırdı. Yetkililer gören bizi arasın dedi, aktivistlerden ise cevap gecikmedi. Kuzey Kore'ye içinde K-pop videoları bulunan USB bellekler taşıyan balonlar yolladılar...

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'ye ait olduğuna inanılan tanımlanamayan nesnelerin, sıkı tahkimatlarla korunan sınırın yakınında görüldüğünü söyledi ve insanlardan uzak durmaları ve bunları orduya veya polise bildirmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Kuzey Kore 90 balonla harekete geçti, Güney Kore'de alarm verildi! - 1. Resim

Yonhap News'in askeri bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Çarşamba gününe kadar 90'dan fazla balon tespit edildi; bunlardan bazıları yere inerken diğerleri hâlâ havadaydı.

Kuzey Kore 90 balonla harekete geçti, Güney Kore'de alarm verildi! - 2. Resim

Güney Kore medyasında yayınlanan fotoğraflarda, plastik bir torbaya bağlı şişirilmiş beyaz bir balon ve başka bir fotoğrafta, etrafına çöp sarılmış balona benzeyen bir şey görülüyordu.

Kuzey Kore 90 balonla harekete geçti, Güney Kore'de alarm verildi! - 3. Resim

KUZEY KORE 'PİSLİK' GÖNDERECEĞİZ DİYE UYARMIŞTI

Kuzey Kore'nin Savunma Bakanı Yardımcısı Pazar günü yaptığı açıklamada, "meşru müdafaa için güçlü bir güç" uygulayacağına dair söz verdi ve Güney'e "atık kağıt ve pislik yığınlarının" gönderileceği konusunda uyardı.

K-POP VİDEOLARININ OLDUĞU USB BELLEK ATTILAR

Yıllardır Güney Koreli aktivistler, Kuzey Kore'ye liderlerini eleştiren broşürler ve K-pop müzik videoları içeren USB bellekler taşıyan balonlar gönderiyor.

Kuzey Kore 90 balonla harekete geçti, Güney Kore'de alarm verildi! - 4. Resim

Kuzey Kore ve Güney Kore, 1950-1953 Kore Savaşı'ndaki ateşkes anlaşmasının çatışmaları sona erdirmesinden bu yana teknik olarak savaşta kaldı.

(Reuters)

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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