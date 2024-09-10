Kuzey Kore liderini caydıramıyorlar! Onlar çağrıda bulundu Kim silahları artırdı

ABD, Güney Kore ve Japonya ile "Kuzey Kore'yi caydırmak için birlik" taahhüdünü yineledi. Üç ülke beraber hareket ederken Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un nükleer silah sayısını artırdıklarını itiraf etti.

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Asya'da Kuzey Kore tehdidi üç ülkeyi harekete geçirdi. ABD, Güney Kore ve Japonya'nın savunma yetkilileri birlik taahhütlerini tekrarlamak için bir arada.

Yetkililer, üç ülkenin ulusal savunma yetkililerinin Camp David Zirvesi'nden bu yana geçen 1 yıl içinde kaydettiği ilerlemeden memnuniyetlerini bildirerek, üçlü askeri tatbikatlara devam edileceğinin altını çizdi.

ABD, Güney Kore ve Japonya liderleri, geçen yıl Camp David'de, Kuzey Kore'nin oluşturduğu tehdide karşı üçlü zirvede bir araya gelmiş, zirve sonrasında Pasifik'teki güvenlik tehditlerine karşı çeşitli alanlarda üçlü işbirliğini genişletme taahhüdü vermişti.

KUZEY KORE'YE SESLENDİLER: EYLEMLERİNİZE DERHAL SON VERİN

Rusya ile Kuzey Kore arasındaki artan askeri işbirliği konusunda ciddi endişelerini dile getiren üç yetkili, Pyongyang yönetiminin son dönemde nükleer silah sistemlerini çeşitlendirmesi, çoklu balistik füze denemeleri ve fırlatmaları ile diğer askeri faaliyetlerini kınadı.

Yetkililer, ayrıca Pyongyang'a "Kore Yarımadası ve bölgenin güvenliğini istikrarsızlaştıran tüm eylemlere" derhal son vermeye çağrısı yaptı.

Üç savunma yetkilisi, Güney Çin Denizi de dahil olmak üzere Hint-Pasifik bölgesindeki son deniz ve hava askeri faaliyetlerine ilişkin değerlendirmeler yaparak, Çin'in bölgedeki faaliyetlerini de ele aldı.

KİM JONG-UN'DAN TEDİRGİN EDEN AÇIKLAMALAR

Öte yandan Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ülkesinin 76. kuruluş yıldönümü kapsamında dün düzenlenen bir kutlama etkinliğinde üst düzey bürokrat ve askerlere hitap etti.

Yaptığı konuşmada Kore Yarımadası’nı çevreleyen zorlu güvenlik ortamına dikkat çekenKim, ABD'nin başını çektiği askeri bloğun nükleer temelli bir askeri blok karakterine bürünmesinin Kuzey Kore’yi tehdit ettiğini vurguladı.

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NÜKLEER SİLAH VURGUSU YAPTI

“Bu tür fiili tehditler kaçınılmaz olarak gelecekte daha çeşitli tehditleri beraberinde getirecektir” diyen Kim, “Bu gelişmeler daha önemli tedbirler almamızı ve askeri üstünlüğümüzü korumak ve arttırmak için sürekli çaba sarf etmemizi gerektirmektedir” ifadelerini kullandı.

“Buradan çıkan açık sonuç, Kuzey Kore'nin nükleer gücünün mükemmelleştirilmesi gerektiğidir” diyen Kim, “Kuzey Kore, nükleer silahlı rakip devletlerden gelebilecek her türlü tehditle başa çıkabilmek adına nükleer gücünü istikrarlı bir şekilde güçlendirecek, nükleer güç de dahil olmak üzere orduyu savaşa tam olarak hazır hale getirmeye yönelik çabaları iki katına çıkaracaktır” şeklinde konuştu.