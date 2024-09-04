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Güney Kore medyası yazdı: Kim Jong-Un sel felaketinin sorumlularının biletini kesti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Güney Kore medyası yazdı: Kim Jong-Un sel felaketinin sorumlularının biletini kesti

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Güney Kore, Kim Jong-Un'un sel felaketinde önlem almamakla suçladığı 30 kamu görevlisini idam ettirdiğini öne sürdü. Kuzey Kore lideri kurtarma operasyonunu yönetirken üst düzey yöneticileri 'sorumsuz ve tembel' olarak nitelemişti. 

Güney Kore medyası yazdı: Kim Jong-Un sel felaketinin sorumlularının biletini kesti - 1. Resim

Kuzey Kore geçtiğimiz temmuz ayında rekor düzeyde yağış almış, binlerce kişi sel baskını nedeniyle bölgelerde mahsur kalmıştı. Ülke lideri Kim Jong-Un kurtarma operasyonlarına bizzat katılırken üst düzey yöneticileri 'sorumsuz ve tembel' olarak nitelemişti. 

Güney Kore medyası yazdı: Kim Jong-Un sel felaketinin sorumlularının biletini kesti - 2. Resim

Güney Kore'nin iddiasına göre, Kim Jong-Un yöneticilerin biletini kesti. 

Güney Kore medyası yazdı: Kim Jong-Un sel felaketinin sorumlularının biletini kesti - 3. Resim

İstihbarat kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un  sel felaketinin önlenmesinde ihmali bulunan yaklaşık 30 kamu görevlisinin idam edilmesi talimatı verdi. “Yolsuzluk” ve “görevi ihmal” ile suçlanan üst düzey yetkililere verilen idam cezalarının geçen ay infaz edildiği aktarılırken, söz konusu yetkililerin kimlikleri açıklanmadı. 

Güney Kore medyası yazdı: Kim Jong-Un sel felaketinin sorumlularının biletini kesti - 4. Resim

NE OLMUŞTU?

Kuzey Kore 27 Temmuz itibariyle ülkenin Çin sınırına yakın bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlara teslim olmuş, sel baskınları birçok bölgede maddi hasara yol açmıştı. Mahsur kalan yaklaşık 5 bin kişi ordunun helikopter destekli operasyonu ile kurtarılırken, Kuzey Kore yönetimi felakette can kaybı yaşanmadığını açıklamıştı. Buna rağmen, 4 bin 100 konut ile 3 bin hektar tarım arazisinin sular altında kaldığı bildirilmişti.

Güney Kore medyası yazdı: Kim Jong-Un sel felaketinin sorumlularının biletini kesti - 5. Resim

Ülke lideri Kim Jong-Un ise felaketin ardından önleyici tedbirler almayan yetkilileri suçlamıştı. İlgili devlet birimlerini şiddetli yağış, sel ve tayfun gibi felaketlere karşı daha önce defalarca uyardığını söyleyen Kim, “Ancak doğal afet kaynaklı felaketlerin önlenmesine yönelik çalışmalara henüz gereken önem verilmemiştir. Önemli pozisyonlardaki yetkililerin tembelliği ve çıkarcılığı çok ciddi boyutlara ulaşmıştır” ifadelerini kullanmıştı. Afetle mücadele kurumlarının ordunun kurtarma operasyonuna muhtaç kalmasını eleştiren Kim, görevlerini ihmal eden ve sorumluluklarını yerine getirmeyen kamu görevlilerinin cezalandırılması talimatını vermişti.

Güney Kore medyası yazdı: Kim Jong-Un sel felaketinin sorumlularının biletini kesti - 6. Resim

Kim Jong-Un sel felaketinin ardından 13 bin mağdurunu başkente getirerek devlet lojmanlarına yerleştirmişti. Felaketten etkilenen 3 bölgeyi dönüştüreceklerini anlatan Kim Jong-Un "Tahrip edilen yerler, yakında tanınmayacak kadar zenginleşecek" demişti. 

Güney Kore medyası yazdı: Kim Jong-Un sel felaketinin sorumlularının biletini kesti - 7. Resim

Daha önce de Güney Kore medyasında yer alan sel felaketinde "bin ya da bin 500 üzerinde ölü beklendiği" yönündeki haberler çıkmıştı. Kuzey Kore lideri ise haberlere değinip, "Güney Kore medyası asılsız söylentiler yayıp imajımızı zedeliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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