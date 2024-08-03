Kuzey Kore sular altında kaldı, Kim Güney Kore'ye saldırdı: İmajımızı zedelemeyin

Kuzey Kore'deki sel felaketinde bini aşkın can kaybının olduğunu yazan Güney Kore medyası Kim Jong-Un'un sert tepkilerine hedef oldu. Güney Kore'yi yalan haberle suçlayan Kim, sular altında kalan 4 bin 100 konutta kimsenin ölmediğini söyledi.

Kuzey Kore, geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketiyle zor günler günler yaşamış ülke lideri Kim Jong-Un'un da katıldığı operasyon dünya medyasında yer almıştı.

Kim Jong-Un ülkede geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketi sırasında başarılı bir kurtarma operasyonuna imza atan Kore Halk Ordusu (KPA) Hava Kuvvetleri'ne bağlı birliğe tebrik ziyareti gerçekleştirdi. Kore Merkezi Haber Ajansı'nda (KCNA) yer alan haberlere göre, ziyareti sırasında konuşma yapan Kim, 4 bin 200’ü helikopterlerle kurtarılanlar olmak üzere 5 binden fazla felaketzedenin kısa sürede mahsur kaldıkları bölgelerden tahliye edilmesini "olağanüstü" olarak niteledi.

GÜNEY KORE MEDYASINI SUÇLADI

Felakette can kaybı yaşanmadığını ve bunun "inanılmaz" olduğunu söyleyen Kim, Güney Kore medyasında yer alan "bin ya da bin 500 üzerinde ölü beklendiği" ve "birkaç helikopterin kurtarma operasyonu sırasında düştüğü" yönündeki haberlere değinerek, "Güney Kore medyası asılsız söylentiler yayıyor" dedi.

Seul'de bu tür karalama kampanyalarına hevesli olanların kötü niyetinin açık olduğunu kaydeden Kim, ülkesinin imajını lekelemeye çalışanları kınadı.

Ziyaret ettiği helikopter birliğine kurtarma operasyonundaki başarılarından dolayı üstün başarı nişanı takdim eden Kim, birlik komutanına ise altın madalya taktı.

BİNLERCE KONUT SULAR ALTINDA KALDI

Kuzey Kore 27 Temmuz itibariyle ülkenin Çin sınırına yakın bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlara teslim olmuş, meydana gelen sel baskınları nedeniyle bulundukları bölgelerde mahsur kalan yaklaşık 5 bin kişi ordunun helikopter destekli operasyonu ile kurtarılmıştı.

Afetle mücadele kurumlarının ordunun kurtarma operasyonuna muhtaç kalmasını eleştiren Kim, yetkilileri daha önce tedbir almaları konusunda uyardığını belirterek, "Önemli pozisyonlardaki yetkililerin tembelliği ve menfaatçiliği çok ciddi boyutlara ulaşmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Kuzey Kore yönetimi, büyük maddi zarara yol açan olan sel felaketinde 4 bin 100 konut ile 3 bin hektar tarım arazisinin sular altında kaldığını duyurmuştu.