Kuzey Kore'yi yutan sel felaketinde kamu görevlilerinde 'Kim' paniği: Sorumlular cezalandırılacak

Kuzey Kore'deki yağışların etkisini azaltmasıyla bilanço ortaya çıktı. 4 bin 100 konut ile 3 bin hektar tarım arazisinin sular altında kaldığı öğrenildi. Üst düzey yöneticileri bilançodan sorumlu tutan ve 'tembeller' diye niteleyen ülke lideri Kim, görevlerini ihmal eden ve sorumluluklarını yerine getirmeyen kamu görevlilerinin cezalandırılması talimatını verdi.

Kuzey Kore 5 gündür etkili olan ve Phyongan eyaletinin Sinuiju şehri ile Uiju ilçesi başta olmak üzere sel baskınlarına neden olan şiddetli yağışlarla boğuşuyor. Yağışların etkisini azaltmasıyla bilanço da netleşti.

Kuzey Kore basınında yer alan bilgilere göre Amnok Nehri yakınlarındaki yaklaşık 4 bin 100 konut ile 3 bin hektar tarım arazisinin sular altında kaldığı tespit edildi. Ölü veya yaralı olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

SORUMLULAR CEZALANDIRILACAK

29-30 Temmuz tarihlerinde Sinuiju şehrinde gerçekleştirilen Kore İşçi Partisi (WPK) Sekizinci Merkez Komitesinin 22. acil genişletilmiş toplantısına liderlik eden ülke lideri Kim Jong-un ise ardından afet bölgesinde incelemelerde bulundu.

Yaptığı konuşmada gerekli önleyici tedbirleri alamayan yetkilileri eleştiren Kim, görevlerini ihmal eden ve sorumluluklarını yerine getirmeyen kamu görevlilerinin cezalandırılması talimatını verdi. Yetkilileri afetzedelere gereken her türlü yardımı sağlamakla görevlendiren Kim, gelecekte karşılaşılabilecek muhtemel doğal felaketlere karşı hazırlıklı olmanın önemini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Kore geçtiğimiz hafta sonu ülkenin Çin sınırına yakın bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlara teslim olmuş, meydana gelen sel baskınları nedeniyle bulundukları bölgelerde mahsur kalan 5 bin kişi ordunun helikopter destekli operasyonu ile kurtarılmıştı.

Afetle mücadele kurumlarının ordunun kurtarma operasyonuna muhtaç kalmasını eleştiren Kim, yetkilileri daha önce tedbir almaları konusunda uyardığını belirterek, "Önemli pozisyonlardaki yetkililerin tembelliği ve çıkarcılığı çok ciddi boyutlara ulaşmıştır” ifadelerini kullanmıştı.