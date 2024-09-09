Hizbullah Kuzey Kore'yi örnek alıp yaptı: İsrail'i bekleyen büyük tehlike ne?

İsrail'le savaşan Hizbullah'ın tünelleri ABD medyasında yer edindi. FoxNews Hizbullah'ın 2006'da kazmaya başladığı tünellerin İran ve Kuzey Kore danışmanlığında yaptığını yazdı ve Hizbullah'ın sahip olduğu tünellerin çok daha gelişmiş olduğuna dikkat çekti. Haberde İsrail'i büyük bir tehlikenin beklediği ifade edildi.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana binlerce masum sivili katleden İsrail ordusu Lübnan'da da Hizbullah'ı hedef alıyor. ABD basını İsrail'i bekleyen tehlikeyi işaret etti.

FoxNews'da yer alan habere göre; bölgede İsrail'i bekleyen en büyük tehlike Hizbullah'ın gelişmiş tünel sistemi.

ABD'li yayın organı, Hizbullah'ın son 20 yılda Lübnan'ın güneyinde 160 kilometreyi aşan bir tünel ağı geliştirdiğini aktardı.

Hizbullah ile Hamas'ın tünellerinin karşılaştırıldığı haberde, Hizbullah'ın sahip olduğu tünellerin çok daha gelişmiş ve büyük olduğuna dikkat çekildi.

2006'DA KAZMAYA BAŞLADILAR

Alma Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin yaptığı araştırmalara göre, Hizbullah söz konusu tünelleri 2006 yılındaki savaştan sonra kazmaya başladı ve yeraltı geçitlerinde Kuzey Kore'nin Kore savaşında geliştirdiği tünellerden ilham aldı.

Raporda, Kuzey Kore danışmanlığındaki ekibin güney Lübnan'da "saldırı tünelleri ve altyapı tünelleri" olmak üzere iki tür tünel inşa ettiği belirtiliyor. Saldırı amaçlı tünellerin Kuzey Kore'ninkine benzer operasyonel amaçlarla kullanılması planlanıyordu ancak bu tünellerden 6'sı 2018 yılında İsrail güçleri tarafından keşfedildi.

TÜNELLER GİZLİ TUTULUYOR

Alma'ya göre Hizbullah'ın tünelleri komuta ve kontrol odaları, silah ve ikmal depoları ile donatılmış, motosiklet ve diğer "küçük araçları" taşımaya uygun ancak tünellerin kaç kişiyi barındırabileceğini bilinmiyor.

Alma'dan Boaz Shapira, Fox News'a yaptığı açıklamada Hizbullah'ın bu tünellerin yapısını ve yerlerini özellikler gizli tutmaya çalıştığını belirtti.

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VİDEOYLA TEHDİT ETMİŞLERDİ

Öte yandan Hizbullah, geçtiğimiz günlerde yeraltı tünellerinin videosunu yayınladı.

Hizbullah'ın "Imad 4" adını verdiği tünellerin içinin özel olarak tasalandığı anlaşılan görüntülerde, tünellerin geniş olması dikkat çekti.

Hizbullah görüntülerde, "Bugün Lübnan'daki direnişin elindeki silah, ekipman, kabiliyet, kadrolar, uzmanlık ve deneyim, ayrıca inanç, kararlılık ve irade hiç olmadığı kadar güçlü. Bu hedefler ve koordinatları bizim elimizde.

Bu füzeler son derece gizlilik için yerleştiriliyor, konuşlandırılıyor ve hedeflere odaklanıyor. Direniş artık hassas ve hassas olmayan füzelere ve silah kapasitesine sahip" ifadelerine yer verdi.