Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Yukarı Celile'deki bazı noktalar vuruldu

Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Yukarı Celile'deki bazı noktalar vuruldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hizbullah&#039;tan İsrail&#039;e misilleme! Yukarı Celile&#039;deki bazı noktalar vuruldu
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hizbullah, İsrail ordusunun dün ilk yardım görevlilerine düzenlediği saldırıya misilleme olarak İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesinde bazı noktaları vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasında sınır hattında 8 Ekim 2023'te başlayan çatışma, karşılıklı saldırılar olarak devam ediyor. Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesinde yer alan Kiryat Şmona ve Şamir yerleşimlerinin bir dizi roketle vurulduğunu açıkladı.

'MİSİLLEME' SALDIRISI

Açıklamada Kiryat Şmona bölgesinin 'Felak' roketleri, Şamir bölgesinin de 'Katyuşa' roketleriyle hedef alındığı kaydedildi. Söz konusu bölgelerin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ve Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü saldırılar ve son olarak dün Farun kasabasında ilk yardım görevlilerine düzenlediği saldırıya misilleme olarak vurulduğu ifade edildi.

BAZI ROKETLER AÇIK ALANLARA DÜŞTÜ

Öte yandan İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyinden 30 roketin sınırı geçtiğini ve Yukarı Celile bölgesinde sirenlerin çaldığını duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, roketlerden bazılarının hava savunma sistemi tarafından imha edildiği diğerlerinin ise açık alanlara düştüğü belirtildi.

Aynı şekilde Lübnan'ın güneyinden 20 roketin fırlatıldığı ve Kiryat Şmona bölgesinde sirenlerin çaldığı kaydedilen açıklamada, söz konusu roketlerin de hava savunma sistemince imha edildiği, can kaybı ya da yaralanma tespit edilmediği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Farun bölgesinde Hizbullah içinde faaliyet gösteren Emel Örgütü'nden bazı kişileri hedef aldığı kaydedildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Arkadaşların şakalaşması kazayla sonuçlandı: O anlar kamerada
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kuş gribinde korkutan gelişme! Hayvan temassız ilk vaka duyuruldu - DünyaHayvan temassız ilk vaka duyurulduJaponya'da pirinç krizi büyüyor! Stoklar tükendi, market rafları boş kaldı - DünyaJaponya'yı 'pirinç kıtlığı' vurduİsrailli Haham Filistinli esirlere tecavüz eden askerleri savundu - Dünyaİsrailli Haham Filistinli esirlere tecavüz eden askerleri savunduKudüs ve Tel Aviv ayakta! On binlerce kişi Gazze'de ateşkes için sokağa indi - Dünyaİsrail'de Netanyahu'ya karşı tarihi ayaklanmaDünya ayakta, savaş kızışıyor! Ortadoğu'da misilleme saldırısı, çok sayıda ölü var - Dünyaİsrail'den Lübnan'a misilleme saldırısıOrtadoğu diken üstünde! MI6 Gizli Servisi intikam saldırısı için sinyali verdi - DünyaOrtadoğu diken üstünde! MI6 Gizli Servisi intikam saldırısı için sinyali verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...