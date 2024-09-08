Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Yukarı Celile'deki bazı noktalar vuruldu

'MİSİLLEME' SALDIRISI

Açıklamada Kiryat Şmona bölgesinin 'Felak' roketleri, Şamir bölgesinin de 'Katyuşa' roketleriyle hedef alındığı kaydedildi. Söz konusu bölgelerin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ve Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü saldırılar ve son olarak dün Farun kasabasında ilk yardım görevlilerine düzenlediği saldırıya misilleme olarak vurulduğu ifade edildi.

BAZI ROKETLER AÇIK ALANLARA DÜŞTÜ

Öte yandan İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyinden 30 roketin sınırı geçtiğini ve Yukarı Celile bölgesinde sirenlerin çaldığını duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, roketlerden bazılarının hava savunma sistemi tarafından imha edildiği diğerlerinin ise açık alanlara düştüğü belirtildi.

Aynı şekilde Lübnan'ın güneyinden 20 roketin fırlatıldığı ve Kiryat Şmona bölgesinde sirenlerin çaldığı kaydedilen açıklamada, söz konusu roketlerin de hava savunma sistemince imha edildiği, can kaybı ya da yaralanma tespit edilmediği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Farun bölgesinde Hizbullah içinde faaliyet gösteren Emel Örgütü'nden bazı kişileri hedef aldığı kaydedildi.