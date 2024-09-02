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Lübnan'dan İsrail'e 30 roketle saldırı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Lübnan&#039;dan İsrail&#039;e 30 roketle saldırı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana soykırım yapan İsrail'e Lübnan topraklarından saldırı düzenlendi. Gerçekleştirilen saldırıda İsrail'e 30 roket fırlatıldı.

Lübnan'dan İsrail'in kuzey bölgelerine onlarca roket atıldığı, can kaybının olmadığı bildirildi.

İsrail ordu radyosunun haberinde, kuzeydeki Batı el-Celil bölgesinde çalan uyarı sirenlerinin ardından 30 roketin atıldığının tespit edildiği belirtildi.

Lübnan'dan yaklaşık 48 saat sonra İsrail'e ilk kez roket atıldı

Haberde, roketlerin atıldığı bölgelerde can kaybına dair bilgi gelmediği ifade edildi.

Öte yandan Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde direnen Filistin halkına destek olmak için İsrail'in el-Menara mevkiine roketli saldırı düzenledikleri ve hedefi "tam isabet" vurdukları kaydedildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer ajan haberde ise ülkenin güneyinde uçuş yapan İsrail savaş uçağının, Merciyyun bölgesini füzeyle hedef aldığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasında sınır hattında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar ve karşılıklı saldırılar devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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