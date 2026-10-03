Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden füze denemesi! "Kaçmak imkansız"

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden füze denemesi!
Başlık ResmiKuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden füze denemesi! "Kaçmak imkansız"

Kuzey Kore, 'yapay zeka' teknolojisi barındırdığını öne sürdüğü yeni bir orta menzilli stratejik balistik füzenin denemesini gerçekleştirdi. 700 kilometreden fazla mesafe katettiği belirtilen füze testinin, Güney Kore'nin Pyongyang'a yönelik diyalog çağrısının hemen ardından yapılması dikkat çekti.

Kaydet
|

Kore Yarımadası'nda askeri ve diplomatik gerilim yeniden tırmanıyor. Kuzey Kore, sabah saatlerinde bünyesinde yapay zeka teknolojisi barındırdığını öne sürdüğü yeni bir orta menzilli stratejik balistik füze testi gerçekleştirdi.

Söz konusu adım, Güney Kore ordusunun Askeri Arındırılmış Bölge'de (DMZ) patlama nedeniyle Pyongyang'dan özür talep etmesi ve Seul yönetiminin diyalog çağrısında bulunmasının hemen ardından geldi.

ÖNERİLEN HABERLER
Zelenskiy
DÜNYA

Zelenskiy'den çarpıcı iddia: Rusya’ya 10 bin Kuzey Kore askeri daha geliyor

700 KİLOMETREDEN FAZLA MESAFE KATETTİ

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, füzenin sabah erken saatlerde Kuzey Kore’nin Wonsan bölgesinden Doğu Denizi’ne (Japon Denizi) doğru fırlatıldığı bildirildi. Füzenin 700 kilometreden (435 mil) fazla mesafe katettiği belirtilirken; Güney Kore, ABD ve Japonya’nın yakın bilgi paylaşımıyla güçlü bir ortak savunma pozisyonunu sürdürdüğü vurgulandı.

Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden füze denemesi! "Kaçmak imkansız"
Başlık ResmiKuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden füze denemesi! "Kaçmak imkansız"

"YAPAY ZEKA SAYESİNDE KAÇINMAK İMKÂNSIZ"

Füze fırlatılışından saatler sonra açıklama yapan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo-jong, fırlatılan mühimmatın "orta menzilli stratejik füze" olduğunu doğruladı. Füzenin alçak irtifada uçuş rotasını değiştirebildiğini ve sisteme yapay zeka entegre edildiğini savunan Kim Yo-jong, bu teknoloji sayesinde füze saldırısından kaçınmanın "hiçbir yolu olmadığını" iddia etti.

Kim Yo-jong ayrıca, Kuzey Kore'nin "dalga benzeri yörünge modunu" her uygulayışında Güney Kore'nin hedefleri ilk sekme noktalarından itibaren takip etmeyi başaramadığını öne sürdü. Bu açıklama, Kim Jong-un’un geçen ay ülke savunma sistemlerinde yapay zeka seviyesinin yükseltilmesi gerektiğine dair talimatının ardından geldi.

Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden füze denemesi! "Kaçmak imkansız"
Başlık ResmiKuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden füze denemesi! "Kaçmak imkansız"

UZMANLAR NE DİYOR?

AFP'nin haberine göre; Kuzey Kore’nin füze teknolojisini, Ukrayna savaşı kapsamında Rusya’ya gönderdiği askerler ve askeri destek karşılığında Moskova'dan aldığı yardımlarla hızla geliştirmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Seul merkezli Kore Askeri İşler Enstitüsü Kıdemli Araştırmacısı Hong Sung-pyo, yapay zekanın hedef tespiti ve fırlatma operasyonlarında kullanılabileceğini ancak Kuzey Kore'nin iddiaları için henüz erken olduğunu belirtti:

"Kuzey Kore’nin füze teknolojisi önde gelen askeri güçlerle kıyaslandığında henüz o kadar gelişmiş değil. Terminal safhada manevra yapan füzeleri engellemek zor olsa da bu durum onların hedefleri tam isabetle vuracağı anlamına gelmez."

Eski Seul Kuzey Kore Çalışmaları Üniversitesi Rektörü Yang Moo-jin ise fırlatmanın, Güney Kore’nin diplomatik çabalarına verilen doğrudan bir cevap olduğunu belirterek, "Seul gerilimi düşürme çağrısında bulundu, ancak Pyongyang buna gerilimi tırmandırarak cevap verdi. Verilen mesaj, Kuzey’in iyi niyete karşı çatışmayı seçtiğidir" değerlendirmesinde bulundu.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.