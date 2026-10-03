Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden füze denemesi! "Kaçmak imkansız"

Kuzey Kore, 'yapay zeka' teknolojisi barındırdığını öne sürdüğü yeni bir orta menzilli stratejik balistik füzenin denemesini gerçekleştirdi. 700 kilometreden fazla mesafe katettiği belirtilen füze testinin, Güney Kore'nin Pyongyang'a yönelik diyalog çağrısının hemen ardından yapılması dikkat çekti.

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Kore Yarımadası'nda askeri ve diplomatik gerilim yeniden tırmanıyor. Kuzey Kore, sabah saatlerinde bünyesinde yapay zeka teknolojisi barındırdığını öne sürdüğü yeni bir orta menzilli stratejik balistik füze testi gerçekleştirdi.

Söz konusu adım, Güney Kore ordusunun Askeri Arındırılmış Bölge'de (DMZ) patlama nedeniyle Pyongyang'dan özür talep etmesi ve Seul yönetiminin diyalog çağrısında bulunmasının hemen ardından geldi.

700 KİLOMETREDEN FAZLA MESAFE KATETTİ

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, füzenin sabah erken saatlerde Kuzey Kore’nin Wonsan bölgesinden Doğu Denizi’ne (Japon Denizi) doğru fırlatıldığı bildirildi. Füzenin 700 kilometreden (435 mil) fazla mesafe katettiği belirtilirken; Güney Kore, ABD ve Japonya’nın yakın bilgi paylaşımıyla güçlü bir ortak savunma pozisyonunu sürdürdüğü vurgulandı.

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"YAPAY ZEKA SAYESİNDE KAÇINMAK İMKÂNSIZ"

Füze fırlatılışından saatler sonra açıklama yapan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo-jong, fırlatılan mühimmatın "orta menzilli stratejik füze" olduğunu doğruladı. Füzenin alçak irtifada uçuş rotasını değiştirebildiğini ve sisteme yapay zeka entegre edildiğini savunan Kim Yo-jong, bu teknoloji sayesinde füze saldırısından kaçınmanın "hiçbir yolu olmadığını" iddia etti.

Kim Yo-jong ayrıca, Kuzey Kore'nin "dalga benzeri yörünge modunu" her uygulayışında Güney Kore'nin hedefleri ilk sekme noktalarından itibaren takip etmeyi başaramadığını öne sürdü. Bu açıklama, Kim Jong-un’un geçen ay ülke savunma sistemlerinde yapay zeka seviyesinin yükseltilmesi gerektiğine dair talimatının ardından geldi.

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UZMANLAR NE DİYOR?

AFP'nin haberine göre; Kuzey Kore’nin füze teknolojisini, Ukrayna savaşı kapsamında Rusya’ya gönderdiği askerler ve askeri destek karşılığında Moskova'dan aldığı yardımlarla hızla geliştirmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Seul merkezli Kore Askeri İşler Enstitüsü Kıdemli Araştırmacısı Hong Sung-pyo, yapay zekanın hedef tespiti ve fırlatma operasyonlarında kullanılabileceğini ancak Kuzey Kore'nin iddiaları için henüz erken olduğunu belirtti:

"Kuzey Kore’nin füze teknolojisi önde gelen askeri güçlerle kıyaslandığında henüz o kadar gelişmiş değil. Terminal safhada manevra yapan füzeleri engellemek zor olsa da bu durum onların hedefleri tam isabetle vuracağı anlamına gelmez."

Eski Seul Kuzey Kore Çalışmaları Üniversitesi Rektörü Yang Moo-jin ise fırlatmanın, Güney Kore’nin diplomatik çabalarına verilen doğrudan bir cevap olduğunu belirterek, "Seul gerilimi düşürme çağrısında bulundu, ancak Pyongyang buna gerilimi tırmandırarak cevap verdi. Verilen mesaj, Kuzey’in iyi niyete karşı çatışmayı seçtiğidir" değerlendirmesinde bulundu.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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