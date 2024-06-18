Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Kuzey ve Güney Kore hattında gerilim! Sınır ihlali gelince tetikler çekildi...

Kuzey ve Güney Kore hattında gerilim! Sınır ihlali gelince tetikler çekildi...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kuzey ve Güney Kore hattında gerilim! Sınır ihlali gelince tetikler çekildi...

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Güney Kore ile Kuzey Kore sınırında hareketli anlar yaşanıyor. Güney Kore, Kuzey Kore'den 20-30 kişilik asker grubunun sınırı geçtiğini, açılan uyarı ateşi sonucu askerlerin ülkelerine geri döndüğünü açıkladı. Yetkililer, sınır ihlalinin yanlışlıkla yapıldığını değerlendiriyor. 

Kuzey ile Güney Kore sınırında silah sesleri yükseldi. Kuzey Koreli askerler sınır ihlali yapınca Güney Koreli askerler tetikleri çekti. Yapılan uyarı ateşi sonrası Kuzey Koreli askerler kendi sınırlarına çekildi. 

20-30 KİŞİLİK ASKER SINIR İHLALİ YAPTI

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey sınırındaki hareketliliğe ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 20 ila 30 kişilik Kuzey Koreli asker grubunun, Koreleri birbirine bağlayan, DMZ içinde bulunan Askeri Sınır Çizgisi'ni (MDL) geçtiği belirtildi.

SINIRIN YANLIŞLIKLA GEÇİLDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Güney Kore ordusunun uyarı ateşi açmasının ardından Kuzey Koreli askerlerin ülkelerine döndüğü kaydedildi. Genelkurmay Başkanlığından bir yetkili, sınır ihlalinin "yanlışlıkla" yapıldığının değerlendirildiğini bildirdi.

9 HAZİRAN'DA DA BENZER BİR DURUM YAŞANMIŞTI 

Yaklaşık 20 Kuzey Koreli askerin 9 Haziran'da Koreleri birbirine bağlayan, Askerden Arındırılmış Bölge'de bulunan Askeri Sınır Çizgisi'ni geçtiği bildirilmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Ali Erbaş'tan Suudi Arabistan iddialarına cevap: Bir vatandaşımızı bile şikayet etmedikTikTok, yeni sosyal medya platformunu sessiz sedasız yayınladı! Whee isimli uygulama artık kullanılabilir...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İran'da facia! Hastanede yangın çıktı: En az 9 ölü - DünyaÇok sayıda ölü ve yaralı varRusya Devlet Başkanı Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'ye gidecek - DünyaPutin'den iadei ziyaret! 24 yıl sonra gidiyorAB'de anlaşmazlık: Yeni üst düzey liderler belirlenemedi - DünyaAB'de anlaşmazlık: Yeni üst düzey liderler belirlenemediNetanyahu ile Smotrich arasında ilginç diyalog! "Erdoğan 'gidin' diyor, biz ısrar ediyoruz" - Dünya"Erdoğan 'gidin' diyor, biz ise..."Meksika'da korkunç olay! Yeni seçilen belediye başkanını eşinin gözü önünde katlettiler - DünyaYeni seçilen belediye başkanı eşinin gözü önünde öldürüldüİsrail Refah'ta yardım konvoyu bekleyenlerin üzerine ateş açtı! çok sayıda ölü var - Dünyaİsrail, yardım konvoyu bekleyenlere ateş açtı
Sonraki Haber Yükleniyor...