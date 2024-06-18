Kuzey ve Güney Kore hattında gerilim! Sınır ihlali gelince tetikler çekildi...
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Güney Kore ile Kuzey Kore sınırında hareketli anlar yaşanıyor. Güney Kore, Kuzey Kore'den 20-30 kişilik asker grubunun sınırı geçtiğini, açılan uyarı ateşi sonucu askerlerin ülkelerine geri döndüğünü açıkladı. Yetkililer, sınır ihlalinin yanlışlıkla yapıldığını değerlendiriyor.
Kuzey ile Güney Kore sınırında silah sesleri yükseldi. Kuzey Koreli askerler sınır ihlali yapınca Güney Koreli askerler tetikleri çekti. Yapılan uyarı ateşi sonrası Kuzey Koreli askerler kendi sınırlarına çekildi.
20-30 KİŞİLİK ASKER SINIR İHLALİ YAPTI
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey sınırındaki hareketliliğe ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 20 ila 30 kişilik Kuzey Koreli asker grubunun, Koreleri birbirine bağlayan, DMZ içinde bulunan Askeri Sınır Çizgisi'ni (MDL) geçtiği belirtildi.
SINIRIN YANLIŞLIKLA GEÇİLDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR
Güney Kore ordusunun uyarı ateşi açmasının ardından Kuzey Koreli askerlerin ülkelerine döndüğü kaydedildi. Genelkurmay Başkanlığından bir yetkili, sınır ihlalinin "yanlışlıkla" yapıldığının değerlendirildiğini bildirdi.
9 HAZİRAN'DA DA BENZER BİR DURUM YAŞANMIŞTI
Yaklaşık 20 Kuzey Koreli askerin 9 Haziran'da Koreleri birbirine bağlayan, Askerden Arındırılmış Bölge'de bulunan Askeri Sınır Çizgisi'ni geçtiği bildirilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı