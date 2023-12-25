25 Aralık 2023 21:20 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 21:28

Rusya ile Ukrayna savaşı devam ediyor. Ukrayna'ya savaşta ABD ve Avrupa ülkeleri ciddi ekonomik destek ve silah yardımı yapıyor. Ukrayna'ya yapılan yardımlar devam ederken, bugün Letonya'dan ilginç bir destek geldi. Letonya'da alkollü oldukları belirlenen sürücülere ait 271 aracın Ukrayna'ya bağışlandığı bildirildi.

Delfi haber portalının haberine göre, Letonya Parlamentosu (Saeima), 16 Şubat'ta alkollü sürücülerin araçlarına el konularak Ukrayna'ya bağışlanmasına olanak sağlayan yasa tasarısını kabul etti. Yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana el konulan 903 bin 453 avro değerindeki 271 araç Ukrayna'ya teslim edildi, 34 aracın da yakında gönderilmesi bekleniyor.

AB'NİN YARDIMLARINA MACARİSTAN'DAN VETO

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 26 üye ülkenin onay vermesine rağmen Ukrayna’ya yönelik 50 milyar euroluk AB yardım fonunu bloke etti.