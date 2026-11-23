Libya'nın Bingazi kentinde limanda demirli bulunan Rusya'ya ait bir gemide patlama meydana geldi. Yetkililer, 10 kişinin yaralandığı olayın İHA saldırısı sonucu yaşanmış olabileceğini belirtiyor. Öte yandan açıklamalarda, Libya'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nda taraf olmadığı vurgulanarak "Libya yönetimi, topraklarının uluslararası çatışmaların yayılması için bir savaş alanına dönüştürülmesine izin vermeyecektir" denildi.

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Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde limanda demirli bulunan Rusya'ya ait bir gemide patlama meydana geldi. Libya'daki doğu yönetimi, ilk incelemelere göre bölgede yangın çıkmasına neden olan patlamanın insansız hava aracı saldırısından kaynaklandığından şüphelenildiğini bildirdi.

10 KİŞİ YARALANDI

Sağlık kaynakları ise, patlamada can kaybı yaşanmadığını ancak yaralananların olduğunu açıkladı. Libya'nın doğusundaki Sağlık Bakanlığı, Bingazi Limanı saldırısında 10 kişinin yaralandığını duyurdu. Rus makamlarından olayla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, saldırıyı üstlenen de olmadı.

RUSYA'YA DÖNMEK ÜZEREYMİŞ

Yetkililer, patlamanın ardından liman ve deniz üssündeki depolar dahil tesislerin zarar görmediğini, yangının kontrol altına alınması ve güvenlik önlemlerinin tamamlanmasının ardından faaliyetlerin normale döndüğünü bildirdi. Yapılan açıklamada, Rusya'ya dönüş yolunda olan geminin iki ülke arasındaki denizcilik alanındaki işbirliği anlaşmaları kapsamında yakıt ve erzak ikmali yapmak üzere Bingazi limanına uğradığı belirtildi. Saldırıyı kınayan yetkililer, olayı Libya'nın egemenliğinin ihlali ve deniz seyrüsefer güvenliğine yönelik bir tehdit olarak nitelendirdi.

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"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA TARAF DEĞİLİZ"

Açıklamada, olayın sorumlularının tespit edilmesi halinde hukuki ve diplomatik tedbirlerin alınacağı kaydedildi. Libya'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nda veya ülke sınırları dışındaki herhangi bir silahlı çatışmada taraf olmadığı vurgulanan açıklamada, dost ülkelerle ilişkilerin sürdürülmesinin Libya'nın egemenlik hakkı kapsamında olduğu belirtildi. Açıklamada, "Libya yönetimi, limanlarının, topraklarının ve kara sularının uluslararası çatışmaların yayılması veya hesaplaşmaların yaşanması için bir savaş alanına dönüştürülmesine izin vermeyecektir" ifadelerine yer verildi.

BM'YE ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından atanan hükümet, Bingazi Limanı'nda ve açıklarında Rus ve Malta gemilerini hedef alan saldırılarla ilgili "bağımsız ve acil bir uluslararası soruşturma" başlatılması talebiyle Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayette bulundu.

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LİBYA'DA 2 YÖNETİM VAR

Libya'da yönetim, Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilip öldürülmesinden sonra 2014'te doğu ve batı olarak ikiye bölünmüştü. Batıda Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan başkent Trablus'taki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görev yaparken, doğuda ise Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'in desteklediği yönetim görevde bulunuyor.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

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