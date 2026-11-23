Dışişleri Bakanı Fidan'ın "Allah uzak tutsun ama konu savaşmaya gelince bildiğimiz bir yerden soru çıkar" sözleri, İsrail basınında "Tel Aviv'e sert mesaj", Arap dünyasında ve Rus medyasında "Türk cesareti" yorumlarının yapılmasına yol açtı.

Özetle Kaydet a- | +A

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın TGRT Haber'de yaptığı açıklamaların yankıları sürüyor. Fidan'ın sözleri başta İsrail olmak üzere İran ve Arap medyası dâhil Avrupa ve Rus basınında flaş başlıklarla yer aldı.

Bakan Fidan'ın TGRT Haber'de Genel Yayın Koordinatörümüz Yücel Koç ve yazarlarımızdan Sevil Nuriyeva ile birlikte moderatör Gülden Kalecik Demirtaş'ın sorularına verdiği cevaplar birçok yayın kuruluşu tarafından "son dakika" anonsu ile duyuruldu. Fransızca, İspanyolca, Arapça, İngilizce ve Farsça dillerinde yayın yapan uluslararası haber kuruluşları, "sıcak gelişme" başlığı altında Fidan'ın sözlerine geniş yer ayırdı.

BAŞKENTLERE NET MESAJLAR

Haber ajanslarının yanı sıra sosyal medyada da Dışişleri Bakanı Fidan'ın özellikle Mekke İttifakı, İsrail saldırganlığı, Gazze, Suriye, Doğu Akdeniz ve Yemen ile ilgili açıklamaları, "Türk Dışişleri Bakanı'ndan başkentlere net mesajlar" yorumları ile aktarıldı. Hakan Fidan'ın, "Bir de hani biz artık savaş nedir bilen bir milletiz. Herhalde savaş bizim işimiz. Çok savaştık. Allah uzak tutsun savaştan ama konu savaşmaya gelince bildiğimiz bir yerden soru çıkar. Merak etmeyin" sözleri uluslararası basında en çok yer alan konulardan biri oldu.

İSRAİL'İN AYARLARINI BOZDU

Arap dünyasını yakından izleyen uzman isimlerden gazeteci Ali Asmar, "Bakan Fidan'ın anlattıkları, özellikle de Suriye, Mekke İttifakı ve Doğu Akdeniz ile ilgili sözleri İsrail'in ayarlarını bozdu" ifadelerini kullandı. Fidan'ın sözlerinin özellikle Arap sokağında da büyük heyecan uyandırdığını aktaran Asmar, şöyle devam etti:

"Sayın Bakan'ın 'Savaş bizim işimiz' çıkışı cesaret unsuru olarak algılandı. Diplomasi dilinden ziyade samimiyet göstergesi olarak değerlendirildi. İsrail'in planlarını ifşa etmesi, Yemen konusundaki içten ifadeleri, Mekke İttifakı, başta Suriye olmak üzere Orta Doğu coğrafyasının istikrarı adına yaptığı tespitler de çok dikkat çekiciydi. Aynı şekilde İsrail'in Yunanistan ile birlikte Doğu Akdeniz üzerinden kurguladığı İslam dünyasını kuşatma planlarını da çok açık bir dille dünya kamuoyu ile paylaşması takdir edildi. Dürziler üzerinden hazırlanan Siyonist komployu ifşa etmesi de programın bir diğer önemli boyutu oldu."

Fidan'ın TGRT Haber'de yaptığı açıklamalar büyük yankı uyandırdı: Savaş bizim işimiz çıkışı İsrail'i sarstı

TÜRK VİZYONUNU ORTAYA KOYDU

Sadece Arap dünyası değil, İran, Afrika kıtası ve Avrupa'da da haber geniş ilgi gördü. İngilizce, İspanyolca, Fransızca dillerine çevrildi. Hakan Fidan'ın anlattıkları aslında yıllardır sürdürülen Türk dış politikasının bir anlamda gelecek perspektifini de yansıttı. Mekke İttifakı'nın stratejik karşılığı vurgulanırken, İsrail'e işgal ve katliamlarına karşı başta ABD-AB olmak üzere tüm uluslararası kamuoyuna çok daha güçlü mesajlar verdi. Türk dışişleri vizyonunu ortaya koydu.

ÇOK KARARLI VE NET KONUŞTU

Fas, Libya, Körfez ülkeleri, Suriye, Cezayir gibi birçok ülkede Fidan'ın sözlerinin kahramanlık görselleri eşliğinde paylaşıldığı görüldü. Arap medyasında söz konusu ifadeler "Fidan açıklamaları ile İsrail'e büyük gözdağı verdi. Türk savunma sanayisinin son yıllardaki üstün performansının da bu sözlere eklendiğinde, Fidan'ın sözleri daha büyük etkiler oluşturuyor. Özellikle İsrail yönetiminin bu sözlerden ciddi mesajlar alması gerekiyor. Çünkü Fidan çok kararlı ve net konuşuyor" şeklinde yorumlandı.

GAZZE MESAJLARINI ALDILAR

Öte yandan, İsrail medyası da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sözlerini "son dakika" olarak okuyucularına aktardı. Fidan'ın, "Gazze'yi unutmadık unutmayacağız da... Her konuşmamızda, her girişimimizde, her platformda nerede olursa olsun Gazze meselesi unutturmadığımız ve unutturmayacağımız bir konu" sözleri İsrail basınında, "Tel Aviv'e sert mesajlar" başlığıyla yer aldı.

YENİ OSMANLI'YI HATIRLATTI

İsrail basınındaki yorumlarda, "Bu sözler Türklerle kaçınılmaz olarak bir gün karşı karşıya geleceğimizi ortaya koyuyor. Fidan bir anlamda 'Yeni Osmanlı'yı dünyaya ilan ediyor. Şimdi bu sözlere Tel Aviv'in ne cevap vereceği merak ediliyor" ifadelerine yer verildi.

BU SÖZLER DİKKATE ALINMALI

Aynı şekilde Fidan'ın sözleri Rus basınında da geniş şekilde kendine yer buldu. Fidan'ın açıklamaları için, "Türkiye Karadeniz'deki savaşın bir an önce bitmesini istiyor. Fidan, 'Savaş bizim işimiz' diyerek, her yeni gelişmeye hazır olduklarını ortaya koyuyor. Türk cesareti olarak yorumlanacak bu sözleri muhatapların mutlaka dikkate alması gerekiyor" yorumları yapıldı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala