Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı üzerinden Türkiye’nin Yemen’de savaşa dahil edileceği yönündeki eleştirilere cevap verdi. İttifakın kurumsallaşma çalışmalarının sürdüğünü ve ana mekanizmaların kurulduğunu belirten Fidan, Türkiye’nin mevcut politikasının Suudi Arabistan’ın savunmasına destek vermek olduğunu söyledi. Fidan, “Yemen’in içerisinde asker bulundurmayla ilgili alınmış bir karar yok” dedi.

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TGRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı’nın işleyişi, Türkiye’nin ittifak kapsamındaki sorumlulukları ve Yemen’deki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

İttifakın kurumsallaşma sürecinin iyi ilerlediğini ifade eden Fidan, ana kararların alındığını ve temel mekanizmaların kurulduğunu belirtti. Sekretarya ve askeri karargâha ilişkin kararların da alındığını kaydeden Fidan, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

“YEMEN’DE ASKER BULUNDURMAYA YÖNELİK KARAR YOK”

Türkiye’nin Mekke Savunma İttifakı nedeniyle sınırları dışında bir savaşa sürükleneceği yönündeki eleştirilere değinen Fidan, Yemen’de asker bulundurulmasına yönelik alınmış bir karar olmadığını vurguladı.

Türkiye’nin mevcut politikasının Suudi Arabistan’ın savunmasına destek vermek olduğunu belirten Fidan, şu ifadeleri kullandı: “Bizim şu andaki politikamız Suudi Arabistan’ın savunmasına yönelik. Yemen’in içerisinde asker bulundurmayla ilgili alınmış bir karar yok. Ama Suudi Arabistan’ı savunmada gereken destek veriliyor.”

Suudi Arabistan’ın savunmasına yönelik hava savunması, elektronik harp ve diğer alanlarda destek sağlandığını aktaran Fidan, Türkiye’nin uzun süredir bu ülkeye savunma sanayisi ürünleri sattığını hatırlattı. Savunma sanayisi işbirliğinin Mekke İttifakı’nın önemli ayaklarından biri olduğunu ifade eden Fidan, Türkiye’nin geliştirdiği teknolojileri ve kabiliyetleri dost ülkelerle paylaşmasının da bu işbirliğinin bir parçası olduğunu kaydetti.

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MEKKE İTTİFAKI’NIN AMACI: BÖLGESEL GÜVEN VE İŞBİRLİĞİ

Mekke Savunma İttifakı’nın herhangi bir ülkeye karşı kurulmadığını dile getiren Fidan, yapının üye ülkeler arasında güven oluşturmayı amaçladığını söyledi.

Bölgedeki birçok sorunun kalıcı bir ittifak sisteminin bulunmamasından kaynaklandığını belirten Fidan, Orta Doğu’daki ulus devletlerin görece genç olduğunu, ülkeler arasındaki güç dengelerinin ve ekonomik ilişkilerin zaman içinde şekillendiğini ifade etti.

Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin yanı sıra ilerleyen dönemde ittifaka katılacak bölgesel ülkelerin ekonomik işbirliğinin de önem taşıdığını belirten Fidan, savunma sanayisi alanındaki ortaklığın yalnızca ekonomik bir pazar oluşturma amacı taşımadığını vurguladı.

Türkiye’nin geçmişte terörle mücadelede ihtiyaç duyduğu bazı teknolojileri satın almakta güçlük çektiğini hatırlatan Fidan, ülkenin kendi teknolojisini ve savunma kabiliyetlerini geliştirdiğini, bu imkanların dost ülkelerle paylaşılmasının stratejik bir tercih olduğunu söyledi.

“OSMANLI DÖNEMİNDEKİ YEMEN ÖRNEĞİ BUGÜNE TAŞINAMAZ”

Yemen’de Türk askerinin kanının akacağı yönündeki eleştirilere değinen Fidan, Osmanlı dönemindeki Yemen ile bugünkü Yemen’in birbirinden farklı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yemen’in Osmanlı yönetimi altında olduğu dönemde vatan toprağı kabul edildiğini hatırlatan Fidan, o dönemin koşullarına ilişkin örneklerin bugüne taşınamayacağını ifade etti. Fidan, Yemen’in bugün bağımsız bir ulus devlet olduğuna dikkati çekerek, Türkiye’nin kendi sınırları dışındaki bir ülkede savaşa girmesi üzerinden yapılan değerlendirmelerin doğru olmadığını belirtti.

5. MADDE DEVREYE GİRECEK Mİ?

Mekke Savunma İttifakı’nda NATO’nun 5. maddesine benzer bir düzenlemenin bulunmasının Türkiye’yi doğrudan savaşa sokacağı yönündeki yorumları da değerlendiren Fidan, böyle bir mekanizmanın devreye girmesi için birçok aşamanın tamamlanması gerektiğini belirtti.

Fidan, “Burada bir beşinci maddenin devreye girmesi, yani topyekûn bir savaş halinin ortaya çıkması için birçok aşamanın aşılması gerekiyor. Yani tehditlerin değerlendirilmesi, ortak istihbarat hücreleri, savunma, planlama.” ifadelerini kullandı.

NATO’nun 5. maddesinin geçmişte bir veya iki kez kullanıldığını söyleyen Fidan, Türkiye’nin Afganistan’a asker göndermesi üzerinden yapılan değerlendirmelere de değindi. NATO kapsamında Afganistan’a asker gönderildiğinde benzer eleştirilerin gündeme getirilmediğini belirten Fidan, Mekke Savunma İttifakı konusunda yapılan yorumları bu açıdan değerlendirdi.

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YEMEN’DEKİ GELİŞMELER VE BABÜLMENDEP VURGUSU

Yemen’deki gelişmelerin Suudi Arabistan’ın güvenliğini tehdit ettiğini belirten Fidan, Husilerin Babülmendep Boğazı’nı hedef almasının uluslararası kamuoyunun konuya ilgisini artırdığını söyledi.

Geçmişte Suudi Arabistan’a yönelik füze saldırılarının ve Yemen’deki insani dramın dünya gündeminde yeterince yer bulmadığını ifade eden Fidan, Babülmendep’in hedef alınmasıyla birlikte gelişmelerin küresel ölçekte daha yakından takip edilmeye başlandığını kaydetti.

Suudi Arabistan’ın Yemen konusunda yaklaşık 30 ülkeyle işbirliği yaptığını belirten Fidan, ABD, İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinin de geçmişte Yemen’de Husilere ait hedefleri defalarca bombaladığını hatırlattı.

“SAVAŞMAYA GELİNCE BİLDİĞİMİZ YERDEN SORU ÇIKAR”

Fidan, Türkiye’nin güvenlik meselelerini değerlendirecek tecrübeye ve kapasiteye sahip olduğunu belirterek, savaşın uzak tutulması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin savaş tecrübesine de dikkati çeken Fidan, “Allah uzak tutsun savaştan ama konu savaşmaya gelince bildiğimiz bir yerden soru çıkar. Merak etmeyin.” ifadelerini kullandı.

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