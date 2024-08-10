Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Londra'da ırkçı saldırı! Müslüman otobüs şoförüne tükürüp hakaret etti

Londra'da ırkçı saldırı! Müslüman otobüs şoförüne tükürüp hakaret etti

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Dünya Haberleri

Londra'da ırkçı bir İngiliz vatandaşı Müslüman otobüs şoförüne saldırdı. Tükürüp hakaret eden 39 yaşındaki ırkçı İngiliz, kamu düzenini bozma ve cezai zarar verme suçlamasıyla yargılanmaya başlandı.

Avrupa'da İslamofobi ve ırkçılık giderek tırmanıyor. Londra'da bir İngiliz vatandaşı Müslüman otobüs şoförüne tükürüp hakaret etti.

IRKÇI İNGİLİZ MÜSLÜMAN ŞOFÖRE TÜKÜRDÜ

39 yaşında olduğu öğrenilen ırkçı İngiliz vatandaşı, Müslüman şoföre küfürler edip hakaretler savurdu. Irkçı İngiliz aynı zamanda Müslüman şoföre tükürdü. İngiliz'in tükürüklerinin Müslüman şoföre ulaşmasına otobüsün cam koruması engel oldu.

KAMU DÜZENİNİ BOZMAKTAN YARGILANIYOR

Irkçı İngiliz vatandaşı, ırkçılıkla ağırlaştırılmış kamu düzenini bozma ve cezai zarar verme suçlamasıyla yargılandığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Dünya
TFF 1. Lig'in ilk haftası olaylı başladı! Takım sahaya çıkmadı, maç ertelendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İslam dünyası 3 maymunu oynuyor! İngiliz politikacı "dünya intikamla sarsılması lazımdı" diyerek gerçekleri Müslümanların yüzüne çarptı - DünyaGerçekleri Müslümanların yüzüne çarptıBelarus'tan Ukrayna'ya tehdit: Karşılıksız kalmayacak - DünyaBelarus'tan Ukrayna'ya tehdit: Karşılıksız kalmayacakBeyrut'ta sonik patlamalar! Savaş uçakları alçak uçuş yaptı, sirenler çalıyor - DünyaSavaş uçakları alçak uçuş yaptı, sirenler çalıyorOkul katliamında kan donduran detaylar! Dünyadan peş peşe tepki yağıyor - DünyaOkul katliamında kan donduran detaylar!Kuzey Kore lideri Kim, tüm teklifleri elinin tersiyle itti: Hasarı yardım almadan onaracağız - DünyaKuzey Kore lideri Kim, tüm teklifleri elinin tersiyle ittiBirleşmiş Milletler'e bağlı UNRWA'dan İsrail'e sert tepki: Okullar, BM tesisleri ve sivil altyapı hedef olamaz! - DünyaUNRWA'dan İsrail'e sert tepki: Güvenli bölgede soykırım!
Sonraki Haber Yükleniyor...