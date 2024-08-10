Londra'da ırkçı saldırı! Müslüman otobüs şoförüne tükürüp hakaret etti

Düzenleyen: Baki Sancak 10 Ağustos 2024 20:31 - Güncelleme: 10 Ağustos 2024 21:01 - Güncelleme:

Dünya Haberleri

Londra'da ırkçı bir İngiliz vatandaşı Müslüman otobüs şoförüne saldırdı. Tükürüp hakaret eden 39 yaşındaki ırkçı İngiliz, kamu düzenini bozma ve cezai zarar verme suçlamasıyla yargılanmaya başlandı.