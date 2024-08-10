Londra'da ırkçı saldırı! Müslüman otobüs şoförüne tükürüp hakaret etti
Düzenleyen: Baki Sancak- Güncelleme:
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Londra'da ırkçı bir İngiliz vatandaşı Müslüman otobüs şoförüne saldırdı. Tükürüp hakaret eden 39 yaşındaki ırkçı İngiliz, kamu düzenini bozma ve cezai zarar verme suçlamasıyla yargılanmaya başlandı.
Avrupa'da İslamofobi ve ırkçılık giderek tırmanıyor. Londra'da bir İngiliz vatandaşı Müslüman otobüs şoförüne tükürüp hakaret etti.
IRKÇI İNGİLİZ MÜSLÜMAN ŞOFÖRE TÜKÜRDÜ
39 yaşında olduğu öğrenilen ırkçı İngiliz vatandaşı, Müslüman şoföre küfürler edip hakaretler savurdu. Irkçı İngiliz aynı zamanda Müslüman şoföre tükürdü. İngiliz'in tükürüklerinin Müslüman şoföre ulaşmasına otobüsün cam koruması engel oldu.
KAMU DÜZENİNİ BOZMAKTAN YARGILANIYOR
Irkçı İngiliz vatandaşı, ırkçılıkla ağırlaştırılmış kamu düzenini bozma ve cezai zarar verme suçlamasıyla yargılandığı öğrenildi.
Düzenleyen: Baki Sancak - Dünya