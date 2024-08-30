Lübnan'da öfke büyüdü! Parasını çekemeyen halk bankaları ateşe verdi

Lübnan'da 5 yıldır devam eden mali çöküş İsrail'le gerilimin tırmanmasıyla zirveye ulaştı. Nakit krizinin büyüdüğü ülkede halk paralarını çekemeyince bankalara saldırdı.

Hizbullah'ın hedefinde Birim 8200 mü vardı? Lübnan-İsrail çatışmasında çarpıcı iddia

Hizbullah'ın hedefinde Birim 8200 mü vardı? Lübnan-İsrail çatışmasında çarpıcı iddia

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarının yanı sıra Hizbullah'la da çatışmaya girmesi bölgede tansiyonu yükseltti. Özellikle Lübnan'ın süregelen çatışmalar nedeniyle zaten çöküşte olan ekonomisi iyice çöktü.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta İsrail saldırılarının etkisiyle nakit krizi büyüdü. Mali çöküşün 2019'da başladığı ülkede halk, bankadaki parasını çekemedi.Eylemler sonrası bankaların bulunduğu cadde savaş alanına döndü.

Başkent Beyrut'ta halk paralarını alamadıkları için bankalara saldırdı. Camlar, çerçeveler indirildi. Lübnanlılar taş, sopa, yerdeki pankartlar ne buldularsa bankaların camlarına fırlattı.

Eylem sırasında Mevduatçıların Çığlığı Derneği tarafından yapılan açıklamada, yetkililerin "bankalardaki mevduatlara beş yıl süren bekleyişin ardından" bir çözüm bulmaları talep edildi.

HEDEF ARAP BANKALARI

Açıklamada, El-Emin Camii önünde toplanan mudilerin, derneğin Dura bölgesinde belirlediği hedeflere yönelerek ilk olarak Lübnan-Fransız Bankası'na (Banque Libano-Française BLF) ve ardından Arap Bankası, Birleşik Arap Emirlikleri (Emirates) ve Lübnan Bankası, Beyrut Bankası ve Arap ülkelerine ait diğer bankalara saldırdığı kaydedildi.

Derneğin açıklamasında, mevduat sahiplerinin, mevduatların çalınması ve hesaplardan kesilen yüksek aylık ücretlerini protesto etmek amacıyla adı geçen bankaların önünde lastik yaktığı belirtildi.

Bankalara yönelik protestolar zaman zaman tekrarlanıyor.

Uluslararası Para Fonu'na göre Lübnan, benzeri görülmemiş bir bankacılık ve para egemenliği kriziyle karşı karşıya.

Krizin başlangıcından bu yana ekonomi yüzde 40'a yakın daralma yaşadı, Lübnan lirası yüzde 98 değer kaybetti, enflasyon eşi benzeri görülmemiş oranlar kaydetti.