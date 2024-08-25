Hizbullah'ın hedefinde Birim 8200 mü vardı? Lübnan-İsrail çatışmasında çarpıcı iddia

Hizbullah, Fuad Şükür suikastına misilleme olarak İsrail'e saldırı düzenledi. İsrail ordusundan da Hizbullah'a cevap gecikmedi. İsrail, Hizbullah'ın Tel Aviv'i vuracak şekilde konumlanan füze rampalarını etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Öte yandan İsrailli bir gazeteci, Hizbullah'ın asıl hedefinin İsrail istihbaratının kalbi Birim 8200 olduğunu söyledi.

Hizbullah, 30 Temmuz'da Lübnan'da üst düzey komutanı Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta karşılık misilleme saldırısı başlattığını açıklamasının ardından bölgede alarm çanları çaldı. Hizbullah'ın saldırısına İsrail ordusu da sabah saatlerinde cevap verdi. İsrail'den yapılan açıklamada Lübnan'da Hizbullah'a karşı 'önleyici saldırı' başlatıldığı bildirdi.

İsrail ordusu, Lübnan'a bu sabah düzenlediği saldırıya 100 kadar savaş uçağının katıldığını ve İsrail'in merkezini vuracak şekilde konumlanan füze rampalarından 40'ının vurulduğunu öne sürdü.

İsrail'in bu iddiasına Hizbullah'tan "İsrail'in gerçekleştirdiği 'önleyici eylem' ve direnişin saldırısını engelleme iddiaları, boş iddialardır ve sahadaki gerçeklerle tutarsızdır" cevabı geldi.

HİZBULLAH'IN HEDEFİ BİRİM 8200 MÜ?

Bölgedeki gerginlik an itibarıyla devam ederken İsrailli bir gazetecinin iddiası ise dikkat çekti.

Doron Kadosh isimli gazeteci X hesabından Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırısında hedefin İsrail'in en gizli istihbarat kurumlarından 'Birim 8200' olduğunu söyledi.

Kadosh, "Hizbullah, Mossad karargâhı ve Birim 8200 üssünün bulunduğu Gillot bölgesine sınırlı sayıda füze atmayı planladı." ifadelerini kullandı.

BİRİM 8200 NEDİR?

Tüm dünyada istihbarat faaliyetlerini sürdürmesiyle bilinen İsrail'in 'Birim 8200' ismini verdiği kurum Mossad'a bağlı bir istihbarat birimi olarak dikkat çekiyor. Gizli operasyonlardan sorumlu olan Birim 8200, sinyal istihbaratı toplamaktan (SIGINT) ve kod çözmeden sorumlu olmasıyla biliniyor.

Birim 8200'ün birkaç bin askeri kuvvetten oluştuğu ve İsrail Ordusu'nun en büyük birimi olarak görülüyor. İsrail basını, tüm dünyada yürütülen istihbarat faaliyetlerinin yarısının Birim 8200 tarafından toplandığını bildirmişti.