Lübnan'da gerilim büyüyor! İsrail ve Hizbullah'tan karşılıklı hamleler

Hizbullah, Fuad Şükür suikastına misilleme olarak İsrail’e saldırı başlattı. İsrail ise Lübnan’ın güneyini vuruyor. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Litani Nehri’nin güneyinde yaşayan Lübnanlılara bulundukları bölgeleri terk etme çağrısında bulundu.

Lübnan'da çocukların üzerine bomba yağdı! Çok sayıda ölü var

Lübnan'da çocukların üzerine bomba yağdı! Çok sayıda ölü var

İsrail ile Lübnan merkezli Hizbullah arasındaki gerilim son günlerde artarak devam ediyor. Hizbullah, Fuad Şükür suikastına misilleme olarak İsrail’e saldırı başlattığını duyurdu. Hizbullah'ın saldırı ve hamleleri sonrası İsrail de harekete geçti ve Lübnan’ın güneyini vurmaya başladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah’ın İsrail’e yönelik geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğunu belirterek, Lübnan’ın güneyine saldırıların başladığını açıkladı. Hagari, “Az önce Lübnan’dan İsrail topraklarına füze ve roketli saldırılar düzenlendi. Bunun üzerine İsrail bölgelerinde sirenler aktifleştirildi” dedi.

GENİŞ ÇAPLI SALDIRI HAZIRLIĞI

Hizbullah’ın geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğuna dikkat çeken Hagari, İsrail ordusunun buna karşılık Hizbullah hedeflerini vurmaya başladığını vurguladı.

İsrail’in kendisine yönelik tüm tehditleri ortadan kaldıracağı uyarısında bulunan Hagari, Lübnan’daki Litani Nehri’nin güneyinde yaşayan Lübnanlılara bulundukları bölgeleri terk etme çağrısı yaptı.

İSRAİL UÇAKLARI 40 HEDEFİ VURDU

Öte yandan İsrail Ordu Radyosu’nun haberine göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları şu ana kadar Lübnan’ın güneyinde 40 hedefi vurdu.

Hizbullah, dün akşam, iki kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) ülkenin güney sınırı yakınlarındaki iki İsrail askeri bölgesini ve askerleri hedef aldığını duyurmuştu.

Hizbullah’tan yapılan iki farklı yazılı açıklamada ise İsrail’in kuzeyinde 10 ayrı noktanın daha hedef aldığı kaydedilmişti.

İSRAİL GÜVENLİK KABİNESİ TOPLANIYOR

İsrail güvenlik kabinesinin, İsrail ordusunun Lübnan’a yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplanacağı bildirildi.

Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail Güvenlik İşlerinden Sorumlu Küçültülmüş Bakanlar Konseyi, sabah saatlerinde başkent Tel Aviv'de bir araya gelecek.

Haberde, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın iç cephede halka kısıtlamalar getirilmesine izin veren "özel bir statü" ilan ettiği ifade edildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi de Başbakan Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant’ın, Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı kompleksindeki özel korunaklı ofisten çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı.

Öte yandan İsrail’in Walla News haber sitesine göre, İsrail, Lübnan'a saldırı öncesinde ABD makamlarını bilgilendirdi.

Walla News’in haberinde, adı açıklanmayan bir İsrailli yetkilinin, “Hizbullah'a karşı tek başımıza ama ABD ile tam koordinasyon içinde savaşıyoruz.” şeklindeki sözlerine yer verildi.