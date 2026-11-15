Gündem

Hurda aracını sokaktan kaldırmayan yandı! Para cezası geliyor

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Hurda aracını sokaktan kaldırmayan yandı! Para cezası geliyor
Başlık ResmiHurda aracını sokaktan kaldırmayan yandı! Para cezası geliyor

Büyükşehirler başta olmak üzere kamunun ortak kullanım alanlarına veya özel mülkiyetlere uzun süreli bırakılan terk edilmiş, hurda ve kullanılamaz hâldeki araçlar için yeni bir karar alındı.

Kaydet
|

Çevre kirliliği ve güvenlik zaafı oluşturan bu araçlar için vatandaşlardan gelen yoğun şikâyetler üzerine harekete geçildi. Araçların yanma riski taşıması, uyuşturucu kullanımına alan açması ve terör örgütlerince EYP düzeneği kurularak kullanılabilme ihtimali gibi hayati riskler değerlendirildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Hurda araç alev aldı, içindeki çocuk kurtarılamadı
3. SAYFA

Hurda araç alev aldı, içindeki çocuk kurtarılamadı

İl valilikleri ilgili birimlere gönderdiği yazıda, bu araçların acilen kaldırılarak geri dönüşüme kazandırılmasını istedi. Kolluk ve zabıta birimleriyle koordinasyon sağlanarak denetimlerin artırılması talep edildi.

PARA CEZASI GELİYOR

Ayrıca kullanılamaz hâldeki araç veya parçalarını sokağa bırakanlara 2026 yılı için 9 bin 441 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER