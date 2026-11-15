Hurda aracını sokaktan kaldırmayan yandı! Para cezası geliyor

Büyükşehirler başta olmak üzere kamunun ortak kullanım alanlarına veya özel mülkiyetlere uzun süreli bırakılan terk edilmiş, hurda ve kullanılamaz hâldeki araçlar için yeni bir karar alındı.

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Çevre kirliliği ve güvenlik zaafı oluşturan bu araçlar için vatandaşlardan gelen yoğun şikâyetler üzerine harekete geçildi. Araçların yanma riski taşıması, uyuşturucu kullanımına alan açması ve terör örgütlerince EYP düzeneği kurularak kullanılabilme ihtimali gibi hayati riskler değerlendirildi.

İl valilikleri ilgili birimlere gönderdiği yazıda, bu araçların acilen kaldırılarak geri dönüşüme kazandırılmasını istedi. Kolluk ve zabıta birimleriyle koordinasyon sağlanarak denetimlerin artırılması talep edildi.

PARA CEZASI GELİYOR

Ayrıca kullanılamaz hâldeki araç veya parçalarını sokağa bırakanlara 2026 yılı için 9 bin 441 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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