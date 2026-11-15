Amazon’un alışveriş asistanı Alexa Türkiye’de

Amazon Türkiye, yapay zekâ destekli alışveriş asistanı Alexa ile Alışveriş’i beta sürümüyle tüm müşterilerinin kullanımına açtı. Asistan, ürün keşfinden karşılaştırmaya kadar alışverişin her aşamasında kullanıcılara destek verecek.

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Amazon Türkiye, yapay zekâ destekli alışveriş asistanı Alexa ile Alışveriş’i (Alexa for Shopping) beta sürümüyle tüm müşterilerinin kullanımına sunduğunu açıkladı. Yapay zekâ asistanı ile birlikte, Amazon Türkiye mobil uygulaması ve Amazon.com.tr web sitesi üzerinden alışveriş yapan müşteriler artık ürün araştırmadan kategori keşfine, seçenekleri karşılaştırmadan kişiselleştirilmiş önerilere kadar pek çok konuda destek alabiliyor. Örneğin bilime meraklı 10 yaşındaki çocuğu için hediye arayan bir müşteri yaşa uygun, popüler ve yüksek puanlı ürün önerilerini keşfedebiliyor. İki farklı kablosuz kulaklık arasında seçim yapmak isteyen müşteriler ürünlerin temel özellikleri, fiyatları ve müşteri yorumlarında öne çıkan noktalar hakkında özet bilgi alarak seçenekleri daha kolay karşılaştırabiliyor.

Amazon Türkiye Ülke Müdürü Burak Erdem “Alexa ile Alışveriş”in dünya genelinde 350 milyondan fazla müşteriye hizmet verdiğini belirterek “Müşterilerimiz artık ihtiyaçlarını doğal bir sohbetle anlatarak kendilerine uygun ürünleri keşfedebiliyor, farklı seçenekleri karşılaştırabiliyor ve daha bilinçli alışveriş kararları verebiliyor” dedi.

YERLİ KUANTUM BİLGİSAYAR 2027 YILINDA DEVREDE

Türkiye’nin en büyük kuantum bilgisayarı, 2027’de TÜBİTAK bünyesinde devreye alınacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 54 kübit kapasiteli IQM Radiance R3 sisteminin yapay zekâdan siber güvenliğe, ileri malzeme teknolojilerinden karmaşık hesaplamalara kadar birçok alanda kullanılacağını bildirdi. Türkiye, bu yatırımla kuantum bilişimde dünyanın önde gelen 15 ülkesi arasına girmeyi hedefl iyor.

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