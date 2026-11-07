Amazon araştırdı! Tüketicinin e-Ticaret’te önceliği güven ve hızlı teslimat

Online alışverişte tüketicilerin önceliği değişiyor. Araştırmaya göre kullanıcıların yüzde 69’u, aynı ürün yüzde 10 daha ucuz olsa bile güvendiği platformdan vazgeçmiyor. Güvenli ödeme, hızlı teslimat ve kolay iade öne çıkarken yapay zekâ destekli alışverişe ilgi de artıyor.

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Online alışverişte tüketicinin tercihini artık en düşük fiyat değil, güvenilir hizmet belirliyor. Veri Enstitüsü tarafından Amazon Türkiye için gerçekleştirilen E-Ticaret Standartları Endeksi araştırmasına göre tüketicilerin yüzde 48’i güvenli alışverişi ilk sıraya koyuyor. Hızlı ve güvenilir teslimat yüzde 45, geniş ürün çeşitliliği yüzde 41, kolay iade yüzde 40 ve rekabetçi fiyatlar yüzde 37 ile sıralanıyor.

Online alışveriş yapanların yüzde 69’u, aynı ürün yüzde 10 daha ucuz olsa bile tanımadığı bir platform yerine bildiği ve güvendiği alışveriş sitesini tercih ediyor. Güveni sağlayan unsurların başında ise ödeme ve kişisel bilgilerin korunması, ürünlerin orijinalliği ve sıkıntı yaşandığında müşteri desteği geliyor. Teslimatta hız kadar maliyet de önem taşıyor. Tüketicilerin yüzde 81’i siparişlerinin en geç iki gün içinde ulaşmasını beklerken yüzde 66’sı ücretli ertesi gün teslimat yerine üç gün içinde ücretsiz teslimatı tercih ediyor. Araştırma, yapay zekâ destekli alışverişe de ilginin arttığını ortaya koyuyor. Her iki tüketiciden biri bu deneyime açık. Yapay zekâdan en çok fiyat takibi, ürünün orijinalliği ve satıcı güvenilirliği konusunda uyarı bekleniyor.

Amazon Türkiye Ülke Müdürü Burak Erdem, Amazon’un yapay zekâ destekli alışveriş asistanı Alexa for Shopping’in (beta) artık Türkiye’deki tüm müşterilerin kullanımına açıldığını belirterek “Müşteriler, Amazon Türkiye mobil uygulaması ve amazon.com.tr üzerinden Alexa ile doğal bir sohbet akışı içinde ürünleri araştırabiliyor, seçenekleri karşılaştırabiliyor ve ihtiyaçlarına uygun öneriler alabiliyor” dedi.

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