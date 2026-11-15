Ne hizmet ne de paralarını geri alabildiler! Sanal pazardaki güvenlik zaafı vatandaşın cebini yakıyor

İnternet üzerinden hizmet ve ürün alanlar her geçen gün yeni bir mağduriyetle karşılaşıyor. Sanal pazar yerlerindeki denetimsizlik, binlerce liralık vurgunlara ve tehditlere kapı aralıyor.

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Sofrasına yöresel lezzet koymak isterken parasından olanlardan, aldığı hizmetin karşılığını bulamayanlara kadar uzanan mağduriyet hikâyeleri, sanal alışverişteki güvenlik zaafını bir kere daha gözler önüne serdi.

EVE ÇAĞIRDIĞI USTA TEHDİT ETTİ

“Armut” isimli bir siteden evine tesisatçı çağıran Rıdvan D. 10 dakikalık tesisat işlemi için 40 bin lira ödedi. O anları bir şikâyet sitesine yazan D. “Ayrıca benim kapıma geleni delik deşik ederim, diyerek tehdit içeren bir ifade kullandı. Bu süreçte şahsın şüpheli tavırlar sebebiyle fotoğraflarını da çektim. Tüm bu yaşananlardan dolayı hem ciddi bir maddi kayba uğradım hem de açıkça dolandırıldım ve tehdit edildim. Armut’un, bu kişinin ve bağlantılı olduğu hesapların derhâl incelenmesini, platformdan kalıcı olarak uzaklaştırılmalarını, benzer mağduriyetlerin önüne geçmek için gerekli güvenlik ve kimlik doğrulama kontrollerini sıkılaştırmasını ve uğradığım mağduriyetin giderilmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

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GÜL GÖNDERMEK İSTEDİ AMA...

Ankara’da eşine çiçek göndermek isteyen Kansu S. ise 1.290 liralık ödemesi sonrasında çiçeğin eşine iletilmediğini, paranın ise iade edilmediğini anlattı. Parasının iade edilmesi için işletmeye mesaj attığını ifade eden S. “Bana küfredip telefonu kapattı. Bu yaşananlardan sonra dolandırıldığımı anladım. Suç duyurusunda bulunacağım” ifadelerini kullandı.

TULUM PEYNİRİ BOZUK GELDİ

Yöresel ürün pazarından 2 kilo tulum peyniri sipariş eden bir kadın ürünün bozuk gönderilmesi sebebiyle 2 bin lirasından olduğunu şu sözlerle dile getirdi: Peynirin ücretini bana verilen banka hesap numarasına EFT olarak gönderdim. Ödemenin dekontu da elimde mevcut. Ancak gelen peynir istediğim ürün değildi. Tamamen farklı, kokmuş ve bozulmuş bir ürün yollamışlar.

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