Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) vatandaşların fiziki ve çevrim içi alışverişleri sırasında hiçbir aracıya gerek kalmadan doğrudan sigorta yaptırabilmesinin önünü açtı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikle ilk yıl 10 milyona yakın vatandaşın 70 milyon poliçeden faydalanması beklenirken, onaysız poliçe kesilmesinin tamamen önüne geçildi.

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Elektronik ticaretin hızla yaygınlaşması ve perakende sektöründeki yeni satış modellerinin gelişmesi üzerine Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) vatandaşları yakından ilgilendiren kritik bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

Kurum tarafından hazırlanan Bütünleşik Sigortalar Hakkında Yönetmelik, 12 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

BEKLENTİ İKİ YILDA 70 MİLYON POLİÇE

SEDDK’den yapılan açıklamaya göre yeni yönetmelikle birlikte vatandaşlar, herhangi bir aracıya ihtiyaç duymaksızın hem internet üzerinden yaptıkları alışverişlerde hem de mağazalardaki fiziki alışverişleri esnasında doğrudan sigorta şirketinden poliçe temin edebilecek.

Düzenlemenin ilk yılında 10 milyona yakın vatandaşın yaklaşık 70 milyon poliçe ile sigorta ürünlerinden faydalanması öngörülüyor.

Alışverişte sigorta kuralları değişti, yeni dönem başladı

DÜZENLEME HANGİ ÜRÜN VE HİZMETLERİ KAPSIYOR?

Yeni düzenleme ile günlük hayatta satın alınan pek çok ürün ve hizmet anlık olarak güvence altına alınabilecek. Yönetmelik kapsamında sigorta yapılabilecek başlıca alanlar şunlar:

Eşya ve Elektronik Ürünler: Beyaz eşya, elektronik cihazlar, cep telefonu, tablet, mobilya, gözlük, saat, giyim eşyası, ev ürünleri ve kozmetik ürünlerinin kırılması, kaybolması, çalınması, yanması veya arızalanması gibi riskler.

Hizmet ve Organizasyonlar: Seyahat, ulaşım, konaklama, fatura koruma, siber güvenlik, kısa süreli araç kiralama, spor salonu üyelikleri ile konser, spor müsabakası, düğün ve nişan organizasyonlarının iptali ya da kesintiye uğraması riskleri.

Diğer Teminatlar: Evcil hayvanların hastalanması, çalınması ve kaybolması risklerinin yanı sıra ikamet izni ve vize başvurularında istenen sigortalar ile bireysel kredilere bağlı hayat, borç ödeme ve ferdi kaza sigortaları.

Alışverişte sigorta kuralları değişti, yeni dönem başladı

HABERSİZ YA DA ZORUNLU SİGORTA YASAKLANDI

SEDDK, alışveriş anında yapılabilecek sigorta işlemlerinde vatandaşların mağduriyet yaşamasını engellemek amacıyla çok sıkı kurallar da getirdi:

- Sigorta yaptırmak, bir mal veya hizmetin satın alınmasının ön şartı haline getirilemeyecek. Vatandaş sigorta almadığı için satış koşulları aleyhine değiştirilemeyecek.

- Sözleşme öncesi detaylı bilgilendirme, kimlik doğrulama ve güvenli yöntemlerle onay alınması şart koşularak, vatandaşın bilgisi dışında poliçe düzenlenmesinin önüne geçildi.

POLİÇELERE KOLAYCA İPTAL ETME İMKANI GETİRİLDİ

- Sigorta sözleşmesinin sonlandırılmasına ilişkin talepler uzaktan iletişim araçlarıyla kolayca iletilebilecek. Ayrıca satın alınan mal veya hizmete ilişkin ana sözleşme iptal edildiğinde, sigorta poliçesi de kendiliğinden sona erecek.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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