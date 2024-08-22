Lübnan'da yerleşim yerlerine bomba yağdı! Misilleme olarak askeri hedefler vuruldu

İran destekli Hizbullah güçlerinin Golan Tepeleri'ne yönelik ikinci saldırısının ardından İsrail güçleri, Lübnan'da çok sayıda yerleşim yerine savaş uçaklarıyla bomba yağdırdı. Hizbullah da saldırılara misilleme olarak İsrail askeri mevzilerini vurdu.

İsrail'in Golan Tepeleri'ne yönelik saldırıya misilleme olarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurarak üst düzey Hizbullah komutanların Fuad Şükr'ü öldürmesi ve Tahran'da eski Hamas lideri Heniyye suikaste uğramasıyla birlikte Orta Doğu ateş çemberi haline geldi.

İran'ın olası bir saldırı riskine karşı ABD ve İngiltere alarm durumuna geçerken, İsrail basınında İran ve Hizbullah'ın her an saldırabileceği haberleri yayıldı. Hizbullah güçlerinin dün Golan'a gerçekleştirdiği 2. saldırıya İsrail'den sert cevap geldi.

LÜBNAN'DA YERLEŞİM YERLERİ HEDEF ALINDI

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail gece saatlerinde Marcayun ilçesi başta olmak üzere ülkenin güneyinde hava saldırıları düzenledi. Savaş uçakları gece yarısından sonra Nakura ve Ayta eş-Şaab beldelerini vurdu.

Batı kesimlinde Ramiye, Nakura beldeleriyle El-Labune ve El-Allam dağlarını topçu saldırıları, ve "Mavi Hat"a sınır köylere işaret fişekleri atıldı. İsrail keşif uçakları da gece boyunca batı ve orta kesimlerdeki köylerin üzerinde uçtu.

SAVAŞ UÇAKLARI BOMBA YAĞDIRDI

Savaş uçakları da Tuffahta beldesindeki Kuseriye es-Siyad bölgesini, Bint Cubeyl ilçesindeki Ayta eş-Şaab beldesinde saldırılar düzenledi.

İsrail güçleri, Hasbaya ilçesine bağlı Kefr Şeba beldesinde bir eve saldırı düzenleyerek, yerle bir etti.

Hizbullah ise yaptığı açıklamada, İsrail'in Baranit Kışlasını ağır top mermileriyle hedef aldığını ve "doğrudan vurduğunu" duyurdu.

İSRAİL'E ROKETLİ MİSİLLEME!

Kanal 12 televizyonunun haberine göre ise Lübnan'dan atılan bir roket, İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şimona yerleşim biriminde açık bir alana düştü.

Roketin düşmesi sonucu bir okulun yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdhale etmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Hizbullah'tan yapılan açıklamada da Kiryat Şimona'daki İsrail askerlerinin mevzilerine yönelik hava saldırısı başlatıldığı ve hedeflerin isabetli bir şekilde vurulduğu kaydedildi.

GOLAN SALDIRISI VE BEYRUT'A MİSİLLEME

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine yönelik 1 hafta önce gerçekleşen roket saldırısında 12 kişi ölmüş, 17'si ağır 35 kişi yaralanmıştı. İsrail saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tuttu.

İsrail ordusu, saldırıya cevap olarak Beyrut'un güney bölgesini bombaladı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Aynı saldırıda üst düzey Hizbullah’ın komutanlarından Fuad Şükür de öldürüldü.

HENİYYE SUİKASTİ

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Hamas'tan ise, "savaşı, tüm bölgede büyük etkileri olacak yeni boyutlara taşıyan önemli ve tehlikeli bir olay" açıklamasını yaptı.