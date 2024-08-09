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Savaş alarmı, askeri üslere misilleme! Lübnan'da sivillerin yaşadığı köye bomba yağdı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Savaş alarmı, askeri üslere misilleme! Lübnan&#039;da sivillerin yaşadığı köye bomba yağdı

Dünya Haberleri  / Ajanslar

Golan Tepeleri'ne yönelik saldırının ardından İsrail, Lübnan'ı hedef almayı sürdürüyor. Son olarak İsrail ordusu, savaş uçaklarıyla Lübnan'ın güneyinde sivillerin yaşadığı köye bomba yağdırdı. Hizbullah ise Manara ve Kiryat Şmona İsrail askerlerinin bulunduğu binaları hedef aldı. Karşılıklı misilleme saldırıları ise devam ediyor.

İsrail'in Golan Tepeleri'ne yönelik saldırıya misilleme olarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurarak üst düzey Hizbullah komutanların Fuad Şükr'ü öldürmesi ve Tahran'da eski Hamas lideri Heniyye suikaste uğramasıyla birlikte Orta Doğu ateş çemberi haline geldi.

7 Ekim'den bu yana Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail, saldırılarıyla savaşın yayılma ihtimalini hızlandırdı. Lübnan Hizbullah'ı ile İsrail çatışmaları son günlerde giderek arttı. Misilleme saldırıları ise aralıksız sürüyor.

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LÜBNAN'IN GÜNEYİNE HAVA SALDIRISI

Lübnan sınırında Hizbullah güçleri ile İsrail arasındaki çatışmalar sürüyor. İsrail güçleri, yerel saatle 17.20 sıralarında Lübnan’ın güneyinde sivil halkın terk ettiği Ayta ash Shab köyünü savaş uçakları ile vurdu.

Saldırının ardından bölgeden yoğun siyah dumanlar yükseldi. İsrail saldırıları bölgede devam ederken, Hizbullah güçleri de bu saldırılara karşılık veriyor.

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ASKERİ HEDEFLER FÜZELERLE VURULDU

Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güçlerine düzenlediği saldırılar hakkında bilgi verdi. Açıklamada, yasa dışı Manara ve Kiryat Şmona yerleşim birimlerinde İsrail askerlerinin konuşlandığı binaların onlarca katyuşa roketleri, uygun silahlar ve güdümlü füzelerle vurulduğu ifade edildi.

Hizbullah'ın bir başka açıklamasında, Liman askeri kışlasındaki Batı Tugayı'na yönelik kamikaze insansız hava aracı ile saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi.

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GOLAN SALDIRISI VE BEYRUT'A MİSİLLEME

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine yönelik 1 hafta önce gerçekleşen roket saldırısında 12 kişi ölmüş, 17'si ağır 35 kişi yaralanmıştı. İsrail saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tuttu.

İsrail ordusu, saldırıya cevap olarak Beyrut'un güney bölgesini bombaladı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Aynı saldırıda üst düzey Hizbullah’ın komutanlarından Fuad Şükür de öldürüldü.

Golan Tepelerindeki saldırının ardından İsrail'in

HENİYYE SUİKASTİ

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Hamas'tan ise, "savaşı, tüm bölgede büyük etkileri olacak yeni boyutlara taşıyan önemli ve tehlikeli bir olay" açıklamasını yaptı.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Ajanslar
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