Lula, Netanyahu'yu Hitler'e benzetmişti! Brezilya İsrail büyükelçisini geri çekti

Brezilya ve İsrail arasındaki diplomatik kriz giderek büyüyor. Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesinin ardından, Rio de Janeiro hükümeti İsrail büyükelçisini geri çekti.

Gazze'de katliam yapan İsrail ile Brezilya arasında yaşanan gerilim giderek derinleşiyor. Brezilya Devlet Başkanı Lula, Gazze'de yapılan saldırıları "soykırım" olarak tanımlamış ve Netanyahu'yu, Hitlere benzetmişti. Netanyahu ise Lula'yı tehdit etmişti. Brezilya'dan Refah saldırıları sonrası dikkat çeken hamle geldi.

İSRİAL BÜYÜKELÇİSİNİ GERİ ÇEKTİ

İsrail'in günlerdir sürdürdüğü Refah'ta çadır katliamı sonrası Brezilya, İsrail'deki büyükelçisini geri çektiği bildirildi.

Brezilya basınında çıkan haberlere göre Rio de Janeiro hükümeti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle, Tel Aviv Büyükelçisi Frederico Meyer'i geri çağırdı.

Diplomatik bir kaynak, Meyer’in istişare için geri çağıldığını ve büyükelçinin yerine hemen bir atama yapılmayacağını belirtti. Kaynak, "İsrail'e dönmesi için herhangi bir koşul yoktu" dedi. "istişareler" için

Brezilya'nın İsrail'deki diplomatik temsilciliği, maslahatgüzar seviyesinde hizmet vermeye devam edecek.

NE OLMUŞTU?

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’nın İsrail’in Gazze’deki işgalini Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmesine tepki olarak 19 Şubat'ta "istenmeyen kişi" ilan edildiğini belirtmişti.

Lula da Silva, İsrail'in Gazze'yi işgalini "soykırım" şeklinde niteleyerek, Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmiş ve Gazze Şeridi'nde olanların "savaş değil, soykırım" olduğunu söylemişti.

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu da Lula da Silva’nın sözlerine tepki göstermiş ve "kırmızı çizginin aşıldığını" dile getirmişti.