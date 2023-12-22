Macaristan Başbakanı Orban'dan Ukrayna'nın AB sürecine tepki: Rus askerleri de mi içeri alacağız?

22 Aralık 2023 16:15 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 16:18

Geçtiğimiz günlerde, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 26 üye ülkenin onay vermesine rağmen Ukrayna’ya yönelik 50 milyar euroluk AB yardım fonunu bloke etmişti. Orban, bugün de Ukrayna'nın AB üyeliği hakkında konuştu. Macar Başbakan, 'Ukrayna'yı yeni Rus bölgeleri ile mi AB'ye alacaksınız?' ifadelerini kullandı.

RUS ASKERLERİNİ DE AB'YE Mİ ALACAĞIZ?

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'nin Ukrayna ile üyelik müzakerelerine başlama kararını yorumlarken Brüksel'in bu ülkeyi Rusya ile birleşen bölgeler ve buralarda konuşlu Rus askeri personeliyle birlikte kabul edip etmeyeceğini sordu. Orban bir röportaj esnasında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılmasının çok zarar getireceğini anlamak için bilim adamı olmaya gerek yok. Biz hazırlıklı değiliz. Gerçek sayısal göstergeleri bilmiyoruz. Topraklarında Rus askerlerinin bulunduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Onları da mı içeri alacağız? Hangi bölgeden bahsediyoruz? Hangi nüfus sayılarından bahsediyoruz?

75 KEZ DAHA DURDURABİLİRİZ

Orban açıklamasında, "Ukraynalılar kararlı bir adım attıklarına inanıyorlar ancak tüm bu konular daha sonra ortaya çıkarsa süreç yavaşlayacak ve ilerleyemediğimiz ortaya çıkacak. Nihayetinde de büyük bir hayal kırıklığı yaşanacak" dedi. Macaristan Başbakanı ülkesinin pozisyonunu değiştirmediğini ve bu kötü karar için sorumluluğu diğer ülkelerle paylaşmayacağını söyleyerek Macaristan'ın şu anda hiçbir şey kaybetmediğini ve gelecekte de Ukrayna'nın kabul sürecini 75 kez daha durdurabileceğini vurguladı.