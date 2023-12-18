Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Orban ile ortak açıklama: İkili ticaret hedefini açıkladı

18 Aralık 2023 18:14 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 18:45

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban Budapeşte'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Yüksek düzeyli stratejik iş birliği konseyimizin 6. konferansı nedeniyle Budapeşte'de bulunmanın bahtiyarını yaşıyoruz. Bugün ayrıca Türkiye-Macaristan Dostluk Anlaşması'nın imzalanmasının 100. yıl dönümü. Macaristan'la dostane ilişkilerimiz 1 asrın üzerine dayanıyor. Çok sayıda üst düzey ziyaretle kapsamlı iş birliğimizi daha da pekiştirdik. Cumhurbaşkanı Novak'ı Mart ayında resmi ziyaret, Başbakan Orban'ı ise Haziran ayında göreve yeniden başlama vesilesiyle Ankara'ya davet ettim.

Önümüzdeki yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak.

Bu yılın ilk 11 ayı itibarıyla, ticaret hacmimiz geçtiğimiz yılı geride bırakarak 4 milyar dolara yaklaştı. Hedefimiz 6 milyar dolara ulaşmak.

"GAZZE'DEKİ İSRAİL VAHŞETİNİN SONA ERMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye Macaristan Kültür Yolu açılış törenini bu akşam gerçekleştireceğiz. 1 yıl sürecek etkinlikler Türk ve Macar halkını daha da yakınlaştıracaktır. Gazze'deki İsrail vahşetinin sona ermesi için çalışıyoruz. Acil ateşkesin tesisi için Türkiye olarak yoğun diplomatik çaba harcıyoruz. Filistin'de ve Ukrayna'da savaşın çözüm olmadığı noktasında hemfikiriz. Türkiye olarak taraflardan talep olması halinde yarım kalan İstanbul sürecini tekrar canlandırmaya hazırız. 1967 sınırlarında bağımsız egemen bir Filistin devletinin tesisinin kaçınılmaz olduğunu gördük.

ORBAN: VİZE SERBESTİSİ KONUSUNDA TÜRKİYE'Yİ DESTEKLİYORUZ

Başbakan Orban'ın açıklamalarından satır başları:

Önümüzdeki yüzyıl için büyük bir proje ortaya koydunuz. Özetle, önümüzdeki yüzyıl sizin (Türkiye'nin) yüzyılınız olacak.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nda, Tahıl Anlaşması ile tek sonuç alan ülke Türkiye'dir

Vize serbestisi konusunda Türkiye'yi destekliyor ve üniversitelerimiz arasındaki işbirliğini geliştiriyoruz.

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