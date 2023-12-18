Tartışmalı AB zirve sonrası kritik temas! Erdoğan, ikinci kez Budapeşte’de

18 Aralık 2023 14:43 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 15:29

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti ile bir kez daha Budapeşte'ye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı'nda, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Macaristan Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Anett Varga, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ile eşi Ekrem Ekşioğlu karşıladı.

ZİYARET NEDEN SEMBOLİK OLARAK ÖNEMLİ?

Macar mevkidaşı Katalin Novak ile Sandor Sarayı'nda, Başbakan Viktor Orban'la ise Karmelita Sarayı'nda ikili görüşme yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Karmelita Manastırı'nda düzenlenecek Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı'na katılacak. İki ülke arasındaki ilişkilerin 100. yıl dönümü dolayısıyla ilan edilen "2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı" açılış etkinliği de bu ziyaret kapsamında yapılacak. Etkinliğe, Erdoğan ile Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile Başbakan Orban'ın da katılması bekleniyor.

Ziyaret aynı zamanda 18 Aralık 1923'te iki ülkenin imzaladığı Türkiye-Macaristan Dostluk Anlaşması’nın 100'üncü yılına denk gelmesi açısından sembolik önemde görülüyor.

KRİTİK BİLDİRİYE İMZA ATACAKLAR

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre, Erdoğan ve Orban iki ülke ilişkilerini “genişletilmiş stratejik ortaklık” seviyesine çıkarmayı amaçlayan yeni bir bildiriye imza atacaklar. Bu imzayla iki ülke arasındaki ilişkilerin hem ikili ilişkiler açısından hem de enerji, güvenlik ve bölgesel ortaklıklar açısından önemli olacağı kaydediliyor.

Ziyaret kapsamında yapılacak stratejik işbirliği konsey toplantısında özellikle ekonomi, ticaret, savunma sanayisi, kültür ve enerji alanlarında işbirliğine odaklanılması ve çeşitli alanlarda 16 belgenin imzalanması bekleniyor.

TARTIŞMALI AB ZİRVESİ

Erdoğan ve Orban’ın Budapeşte görüşmesi, 14-15 Aralık günlerinde yapılan tartışmalı Avrupa Birliği (AB) zirvesi sonrasına rastlaması açısından zamanlama olarak da dikkat çekiyor. Erdoğan ve Orban arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-AB ilişkilerinin de gündemde olması öngörülüyor.

AB içerisinde 26 ülkenin üzerinde uzlaştığı birçok konuya muhalif kalan Orban, Ukrayna ile tam üyelik müzakerelerinin başlamasına “toplantı salonunda fiziken bulunmayarak” yeşil ışık yakmış ama 50 milyar euroluk yardımı bloke etmişti.

AB liderleri, son zirvede Türkiye ile ilişkilerin geleceğini belirleyecek bir raporu konuşmayı erteleme kararı almışlar, bu da Ankara’nın tepkisine neden olmuştu.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Türkiye ve Macaristan’ı birleştiren diğer bir unsur ise her iki ülkenin İsveç’in NATO’ya katılımını sağlayacak katılım protokollerini henüz onaylamamış olmaları. Erdoğan ve Orban’ın bu konuda da değerlendirme yapmaları bekleniyor.

Macaristan daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin onay sürecine paralel adım atabileceği mesajını vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılım prtokolünü TBMM’ye Ekim ayı sonunda sevk etmişti. Protokol, Dışişleri Komisyonu’ndan onay aldıktan sonra Genel Kurula gelecek.

Türkiye, ABD ile yaptığı temaslarda satın almak istediği F-16 savaş uçaklarına ilişkin sürecin başlatılmasına eş zamanlı olarak adım atacağını kaydetmişti.

Erdoğan, 20 Ağustos’ta da Budapeşte’yi ziyaret etmiş ve Macaristan’ın en önemli resmi bayramı kutlamalarına katılmıştı. İki lider, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) zirvelerinde de sık sık bir araya geliyorlar.