Sadece Togg değilmiş! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Orban'a ikinci hediye

20 Aralık 2023 16:07 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 16:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini karşılayan Orban'a yerli ve milli imkanlarla üretilen Togg hediye etti.

Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin 100'üncü yılına özel hazırlanan "HU TR-100" plakalı Togg'u kullanan Başbakan Orban'a otomobil hakkında bilgi verdi.

Başbakan Orban da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Macar atı hediye etti. Erdoğan ve Orban, basına kapalı gerçekleşen ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

ORBAN'IN PAYLAŞIMI GÜLDÜRDÜ

Başbakan Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşılıklı sundukları hediyelerin ardından sosyal medya hesabından güldüren bir paylaşımda bulundu. Togg ve Macar atının yer aldığı fotoğrafları paylaşan Orban, "Yaptığım en iyi anlaşma. Bir beygir gücü karşılığında 435 beygir gücü elde ettim" ifadelerini kullandı.

TEK HEDİYESİ TOGG DEĞİLMİŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'a sadece yerli otomobil Togg'u hediye etmedi. Erdoğan'ın Orban'a ikinci bir hediyesi daha vardı. Erdoğan, Macaristan ziyareti sırasında, avukatı Hukukçu Doç. Dr. Hüseyin Aydın'ın 15 Temmuz hain darbe girişimi hakkındaki 'Asırlık Gece' kitabını armağan etti. Erdoğan'dan kitabın Macarcaya tercüme halini hediye alan Orban, ilk işinin kitabı okumak olduğunu söyledi.

Hediyeyi fark eden Macar Cumhurbaşkanı Katalin Novak da Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kitap istedi. Budapeşte Üniversitesi'nde görevli Türk akademisyenlere talimat veren Erdoğan, kitabın Macaristan Cumhurbaşkanı'na ulaştırılmasını istedi.