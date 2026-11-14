Macaristan Başbakanı Peter Magyar'ın ailesine şiddet uyguladığı iddia edildi

Macaristan Başbakanı Peter Magyar hakkında, eski eşi ve eski Adalet Bakanı Judit Varga'ya şantaj yaptığı ve aile içi şiddet uyguladığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Eski Fidesz milletvekili Ilona Ekes'in savcılığa sunduğu dilekçede, Magyar'ın eşinden habersiz aldığı ses kaydını boşanma ve velayet görüşmelerinde tehdit amacıyla kullandığı öne sürüldü.

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Macaristan Başbakanı Peter Magyar, eski eşi Judit Varga'ya yönelik şantaj ve aile içi şiddet iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Eski iktidar partisi Fidesz'in milletvekillerinden Ilona Ekes, Magyar hakkında Merkez Soruşturma Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Fidesz tarafından yayımlanan açıklamaya göre başvuruda, Magyar'ın Macaristan Ceza Kanunu'nun şantajı düzenleyen 367. maddesi ile aile içi şiddeti düzenleyen 212/A maddesini ihlal ettiği iddia edildi.

Suç duyurusunun dayanağını, 2019-2023 yılları arasında Adalet Bakanlığı görevini yürüten Judit Varga'nın 11 Kasım'da parlamento soruşturma komisyonunda verdiği ifade ve basına yansıyan bilgiler oluşturdu.

Macaristan Başbakanı Peter Magyarın ailesine şiddet uyguladığı iddia edildi

EŞİNDEN HABERSİZ SES KAYDI ALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Savcılığa sunulan dilekçeye göre Magyar, Ocak 2023'te ortak evlerinde eski eşi Judit Varga ile yaptığı konuşmayı onun bilgisi ve rızası olmadan kaydetti.

Söz konusu görüşmede Varga'nın, dönemin Başbakanı Viktor Orban'ın hükümetindeki bazı usulsüzlüklere ilişkin bilgiler paylaştığı ileri sürüldü.

Fidesz'in açıklamasında, Magyar'ın bu kaydı Ocak 2023 ile Mart 2024 arasında yaklaşık 14 ay boyunca eski eşine karşı baskı aracı olarak kullandığı iddia edildi.

"SENİ HAPSE ATTIRIR, HAYATINI MAHVEDERİM" TEHDİDİ

Suç duyurusunda Magyar'ın, Varga'nın boşanma sürecine devam etmesi veya mal paylaşımı ve çocukların velayeti konusunda istediği şartları kabul etmemesi halinde ses kaydını kullanmakla tehdit ettiği öne sürüldü.

Dilekçede, Magyar'ın eski eşine defalarca suç duyurusunda bulunacağını, onu hapse attıracağını ve hayatını mahvedeceğini söylediği iddia edildi.

Varga'nın ifadesine dayandırılan başvuruda, Magyar'ın bir keresinde Merkez Soruşturma Başsavcılığına hitaben hazırlanmış bir suç duyurusu metnini de eski eşinin önüne koyduğu aktarıldı.

Üç çocuk sahibi çiftin, söz konusu dönemde boşanma aşamasında olduğu kaydedildi.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar'ın ailesine şiddet uyguladığı iddia edildi

BOŞANMAYI ERTELEMEK ZORUNDA KALDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Eski milletvekili Ilona Ekes'in dilekçesinde, Varga'nın tehditler nedeniyle boşanma sürecini ertelemek ve kendisi açısından dezavantajlı mali koşulları kabul etmek zorunda kaldığı iddia edildi.

Başvuruda, uzun süre devam ettiği ileri sürülen baskının evlilik ilişkisi içinde psikolojik şiddet ve kontrol mekanizması oluşturduğu savunuldu.

Magyar'ın hukuk eğitimi almış olmasının da iddia edilen eylemlerin hukuki sonuçlarını bilmesi açısından değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

GİZLİ SES KAYDI 2024'TE YAYIMLANMIŞTI

Suç duyurusuna konu olan ses kaydı, Peter Magyar tarafından 26 Mart 2024'te kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Kaydın içeriğiyle bağlantılı daha önceki bir soruşturma savcılık tarafından takipsizlik kararıyla sonuçlandırılmıştı.

Ancak Fidesz'in açıklamasında, ses kaydının eski eşe karşı şantaj amacıyla kullanıldığı iddialarına ilişkin kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunduğunun bilinmediği aktarıldı.

SAVCILIKTAN SORUŞTURMA TALEBİ

Ilona Ekes, savcılıktan Magyar hakkında soruşturma başlatılmasını istedi.

Başvuruda, Ocak 2023 tarihli ses kaydının ve tehdit iddialarına ilişkin belgelerin temin edilmesi, kaydın oluşturulma koşullarının araştırılması ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının incelenmesi talep edildi.

Ayrıca Varga'nın kişilik haklarının ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi istendi.

Suç duyurusunun yapılmış olması, Magyar hakkında dava açıldığı veya yöneltilen suçlamaların kanıtlandığı anlamına gelmiyor.

ORBAN'A KARŞI YÜKSELMİŞTİ

Peter Magyar, Macaristan siyasetinde 2024 yılında yaşanan af skandalının ardından öne çıkmıştı.

Dönemin Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile Adalet Bakanı Judit Varga, çocuk istismarıyla bağlantılı bir af kararının yol açtığı siyasi kriz sırasında görevlerinden ayrılmıştı.

Magyar ise eski Başbakan Viktor Orban'ın yönetimini yolsuzlukla suçlayarak muhalefet hareketine katılmış, daha sonra Tisza Partisinin liderliğini üstlenmişti.

2024 yılında Avrupa Parlamentosu milletvekili seçilen Magyar, partisinin 12 Nisan 2026'daki parlamento seçimlerini kazanmasının ardından başbakanlık görevine gelmişti.

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