Macaristan, Ukrayna'da casusluk ağı mı kurdu? Ukrayna istihbaratı o noktaya işaret etti

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Macaristan merkezli bir casusluk ağının Ukrayna’nın savunma sistemlerine ilişkin istihbarat topladığını açıkladı.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Ukrayna’nın hava savunma sistemlerine ilişkin istihbarat toplamak amacıyla kurulan Macaristan merkezli bir casusluk ağını ortaya çıkardığını açıkladı.

ZAKARPATYA BÖLGESİ HEDEFTE!

SBU’nun yaptığı açıklamaya göre, Macaristan askeri istihbaratının kurduğu casusluk ağı, Ukrayna'nın batısındaki Zakarpatya bölgesinde konuşlu hava savunma sistemlerinin yerlerini tespit etmeye çalışıyordu.

Casusların aynı zamanda, muhtemel bir Macar saldırısı durumunda yerel halkın tepkilerini ölçmeye yönelik çalışmalar yaptığı ifade edildi.

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TELEFONLAR VE BELGELER ELE GEÇİRİLDİ!

Gözaltına alınan iki kişinin Ukrayna ordusunun eski mensupları olduğu belirtilirken, evlerine düzenlenen baskında casus olduklarını gösteren telefon ve belgelerin ele geçirildiği açıklandı. Vatana ihanetle suçlanan iki kişi ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.