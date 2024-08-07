Macron ile görüşen Pezeşkiyan, Batı ülkelerine İsrail mesajı verdi: Desteği derhal sonlandırın

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail ile yaşanan gerginlik hakkında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüştü. İsrail'in bölgede yangın çıkarmanın peşinde olduğunu belirten Pezeşkiyan, "Batılı ülkeler bölgede güvenlik sorununun önüne geçmek istiyorlarsa, İsrail'e desteği derhal sonlandırmalı" ifadelerine yer verdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede güvenliğin sağlanması için Batılı ülkelerin İsrail'e destek vermeyi sonlandırmaları gerektiğini söyledi.

MACRON'LA GAZZE GÖRÜŞMESİ

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan ve Macron telefonda bölgesel konuları değerlendirdi.

Pezeşkiyan, "Eğer Batılı ülkeler bölgede güvenlik sorununun önüne geçmek istiyorlarsa, İsrail'e desteği derhal sonlandırmalı." dedi.

ABD ve Batılı ülkelerin İsrail'i işlediği soykırım suçu nedeniyle kınayacakları yere desteklediklerini dile getiren Pezeşkiyan, "Siyonist rejim, Gazze'nin mazlum ve savunmasız halkına yönelik cinayet ve terör eylemlerinin yanı sıra İran'ın resmi konuğu Heniyye'ye düzenlenen suikastla da bölgede yangın çıkarmanın peşinde." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise bölgede yükselen gerilimden duyduğu endişeyi dile getirdi.

RUSYA İLE KRİTİK TEMAS

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

Pezeşkiyan, görüşmede yaptığı açıklamada, Rusya’nın zor zamanlarda İran’ı destekleyen ülkeler arasında yer aldığını belirterek, Rusya’yı İran için “stratejik ortak” olarak nitelendirdi.

Pezeşkiyan, Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesinin İran’ın dış politika öncelikleri arasında olduğunu açıkladı. Bölgesel ve uluslararası meselelerde Tahran-Moskova iş birliğine de değinen Pezeşkiyan, çok kutuplu bir dünya konusundaki iş birliğinin küresel barış ve güvenliğin desteklenmesine yol açacağını söyledi.

"İRAN SAVAŞI YAYMA PEŞİNDE DEĞİL"

Pezeşkiyan, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin suikast sonucu öldürülmesinin İsrail’in uluslararası hukuku ihlal ettiğine dair açık bir örnekler olduğunu vurguladı.

İran’ın hiçbir zaman bölgede gerilimi tırmandırma ve savaşı yayma peşinde olmadığını aktaran Pezeşkiyan, İsrail rejiminin işlediği suçların karşılığını mutlaka alacağını söyledi. Şoygu ise, İran’ın Rusya’nın bölgedeki kilit ve stratejik müttefiklerinden biri olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda gelişmekte olduğunu söyledi.