Macron işgal topraklarında

Macron, Fransa’nın sömürge düzenine isyan eden Yeni Kaledonya’ya gitti, bağımsızlık yanlılarıyla masaya oturacak...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Hint-Pasifik’teki kolonisi Yeni Kaledonya’ya gitti. Yerel halkın gücünü azaltacak anayasal reform girişiminde bulunan Fransa’ya tepkinin başlaması üzerine Fransa, bölgeye polis ve jandarma sevk etti. 13 Mayıs’tan beri olayların kontrol altına alınamaması üzerine Macron, Ada’ya gitti. Macron’un anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlılarıyla masaya oturacağı açıklandı.