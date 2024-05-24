Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Tgrt Haber
Haberler > Dünya > Macron işgal topraklarında

Macron işgal topraklarında

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Macron işgal topraklarında
Emmanuel Macron, Yeni Kaledonya, Fransa, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Macron, Fransa’nın sömürge düzenine isyan eden Yeni Kaledonya’ya gitti, bağımsızlık yanlılarıyla masaya oturacak...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Hint-Pasifik’teki kolonisi Yeni Kaledonya’ya gitti. Yerel halkın gücünü azaltacak anayasal reform girişiminde bulunan Fransa’ya tepkinin başlaması üzerine Fransa, bölgeye polis ve jandarma sevk etti. 13 Mayıs’tan beri olayların kontrol altına alınamaması üzerine Macron, Ada’ya gitti. Macron’un  anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlılarıyla masaya oturacağı açıklandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
ABD, Tel Aviv yönetimini uyardı! İsrail giderek yalnızlaşıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD, Tel Aviv yönetimini uyardı! İsrail giderek yalnızlaşıyor - DünyaABD, Tel Aviv yönetimini uyardı!Çekya Cumhurbaşkanı motosiklet kazası geçirdi - DünyaÇekya Cumhurbaşkanı motosiklet kazası geçirdi'Biz para bulamadık' diyen Yunan Bakan, Türkiye'yi övdü! "Büyük bir alana girdi" - DünyaYunan Bakan Türkiye'yi övdü, ülkesini eleştirdiHollandalı ırkçı liderden Netanyahu'ya destek telefonu - DünyaHollandalı ırkçı liderden Netanyahu'ya destek telefonuTaksici uyuyakaldı, iş başa düştü! Havalimanına kadar kendisi sürdü - DünyaTaksici uyuyakaldı, iş başa düştüMacaristan, Netanyahu'nun tutuklama kararına uymayacak - DünyaMacaristan, Netanyahu'nun tutuklama kararına uymayacak
Sonraki Haber Yükleniyor...