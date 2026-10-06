Macron ve Merz'den Çin'e karşı ortak teklif! Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor

Avrupa Birliği'nin Çin politikasında yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, üçüncü ülkelerin Avrupa pazarında ciddi ticari bozulmalara yol açması halinde AB'nin pazar erişimini hızla kesebilmesini sağlayacak yeni bir mekanizma istedi.

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Fransa ve Almanya, Avrupa Birliği'nin ticaret politikasında dengeleri değiştirebilecek yeni bir mekanizma için harekete geçti.

South China Morning Post'un (SCMP) ulaştığı ortak strateji belgesi ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e gönderilen mektuba göre Paris ve Berlin, üçüncü ülkelerden kaynaklanan ciddi ticari bozulmalar karşısında Brüksel'in çok daha hızlı müdahale edebilmesini istiyor.

Yeni mekanizma, gerekli koşullar oluştuğunda üçüncü bir ülkenin belirli ürün veya sektörlerinin AB iç pazarına erişiminin hızla kesilmesine kadar uzanan önlemlerin alınmasını sağlayacak.

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AB'YE "ACİL DURDURMA DÜĞMESİ"

SCMP, üzerinde çalışılan mekanizmayı etkili bir "acil durdurma düğmesine" benzetti.

Yeni araç kabul edilirse Avrupa Komisyonu; damping ve sübvansiyonların yanı sıra siyasi veya ekonomik baskı ve para manipülasyonu gibi daha geniş kapsamlı ticari bozulmalara karşı harekete geçebilecek.

Tedbirlerin tek bir üründen tüm bir sektöre kadar uygulanabilmesi öngörülüyor.

Ayrıca tek tek ülkelerin müdahaleyi engellemesinin önüne geçilmesi planlanıyor. Nitelikli çoğunluktaki AB ülkeleri karşı çıkmadığı sürece Avrupa Komisyonu mekanizmayı devreye sokabilecek.

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MACRON VE MERZ'DEN ORTAK MEKTUP

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'in imzasını taşıyan mektupta, Avrupa Komisyonu'na güçlü yeni yetkiler verilmesi istendi.

İki lider mektupta, "Komisyonun elinde kararlı ve sistemik bir tepkiye ve gerekirse iç pazardan derhal koparılmaya kadar varan güçlü önlemlere imkan tanıyacak güvenilir bir enstrümana ihtiyacımız var." açıklamasında bulundu.

BELGEDE ÇİN YAZMIYOR AMA İŞARETLER PEKİN'İ GÖSTERİYOR

Ortak belgelerde Çin'in adı doğrudan geçirilmedi. Paris ve Berlin ayrıca oluşturulacak mekanizmanın herhangi bir ülkeyi doğrudan hedef almaması gerektiğine dikkat çekildi.

Ancak belgelerde "kilit ortaklarla sürdürülemez ticaret açıkları" "yapısal aşırı kapasite", "damping", "aşırı ve yaygın sübvansiyonlar" ile "para manipülasyonu ve değer düşüklüğü" gibi Çin'le yürütülen ticaret tartışmalarında sık kullanılan başlıklara yer verildi.

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ÇİN ŞOKU "2.0" GELEBİLİR

Fransa ile Almanya geçmişte Çin'e yönelik ticaret politikalarında farklı tutumlar sergilemişti. Ancak Çin'den Avrupa'ya gelen ürünlerin bazı kritik sektörlerde hızla artması Berlin ile Paris'i birbirine yaklaştırdı.

Avrupalı yetkililer yaşanan süreci "Çin Şoku 2.0" olarak tasvir etmeye başladı.

İki ülkenin hazırladığı ortak strateji yalnızca yeni ticaret mekanizmasıyla sınırlı değil. Paris ve Berlin, Çin'e ve diğer ülkelere olan bağımlılığın azaltılması amacıyla yeni bir çeşitlendirme aracı oluşturulmasını ve şirketlerin tedarik risklerini farklı ülkelere dağıtmasını da istiyor.

KİMYA, PLASTİK VE OTOMOTİV İÇİN ACİL ÇAĞRI

Fransa ve Almanya ayrıca ticaret soruşturmalarının daha sık ve daha hızlı yürütülmesi çağrısında bulundu.

Paris ve Berlin özellikle kimyasallar, bazı plastik ürünler ve şarj edilebilir hibrit araçlarda (PHEV) acil ve hedefli tedbirler alınmasını istiyor.

Yeni strateji, AB'nin ticaretten sorumlu yetkilisi Maros Sefcovic ile Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao arasında perşembe ve cuma günü gerçekleştirilecek görüşmeler öncesinde gündeme geldi.

Konu gelecek hafta Brüksel'de yapılacak AB Liderler Zirvesinin de önemli başlıklarından biri olacak.

TÜRKİYE İÇİN YENİ FIRSAT KAPISI AÇILABİLİR

Paris ve Berlin'in önerisindeki bir başka önemli başlık, Avrupa'nın dış tedarikteki bağımlılıklarını azaltması ve şirketlerin tedarik kaynaklarını çeşitlendirmesi.

Türkiye'nin adı Fransa-Almanya belgesinde geçmiyor. Ancak AB'nin Çin kaynaklı ürünlere yönelik kısıtlamaları artırması ve Avrupalı şirketlerin tedarik zincirlerini çeşitlendirmesi halinde, Türkiye'nin Avrupa pazarına yakınlığı nedeniyle bazı sektörlerde alternatif tedarikçi olarak öne çıkması mümkün.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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